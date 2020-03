Eva Grimaldi piange per lo scherzo delle Iene: “Mi è venuto un attacco!”

Eva Grimaldi alle prese con uno scherzo delle Iene: Imma le fa credere di essersi innamorata di una suora

Eva Grimaldi vittima dello scherzo di Stefano Corti e Alessandro Onnis delle Iene. I due hanno messo a dura prova l’amore per Imma Battaglia proprio con la complicità della moglie. L’attrice è da qualche tempo felicemente sposata con Imma, attivista e politica italiana. Come reagirebbe se scoprisse che la sua dolce metà avesse un’amante? Tra nuove strane passioni e balletti che richiamano la religione, sua moglie frequenta una suora. E questa nuova amicizia non piace per niente a Eva, tanto che da quel particolare rapporto nascerà un tradimento scoperto in flagrante. Ma vediamo nel dettaglio come ha reagito Eva allo scherzo.

In occasione di un pranzo, Imma spiega alla moglie di aver incontrato per strada un gruppo di suore che le avrebbero regalato un volantino contenente alcune massime sull’amore. Al rientro a casa, Eva scopre che Imma ha realizzato un altarino con il volantino messo in cornice e delle candele disposte in cerchio. L’indomani, Suor Elisa( complice delle Iene) bussa alla porta delle due donne per far loro visita. Imma non perde occasione di far presente ad Eva quanto sia bella la loro ospite, suscitando un pizzico di gelosia nella consorte. Il giorno seguente, al rientro dallo shopping, Eva trova tra le lenzuola del letto la collana che indossava la sera precedente la suora. Inevitabile la chiamata immediata a Imma: la Battaglia prova a dare una giustificazione che agli occhi di Eva appare molto dubbia. Ma è il mattino dopo che accade l’impensabile: nel momento in cui l’attrice fa rientro a casa, scopre Imma e Suor Elisa insieme nel loro letto. Eva resta di pietra sull’uscio della porta, poi fugge via in lacrime.

Una volta corsa via dalla sua abitazione, Eva viene fermata subito dalle due Iene che le rivelano che era tutto uno scherzo! L’attrice non sembra proprio prenderla bene: scoppia in un pianto con singhiozzo al pensiero di esser stata tradita da Imma. Rientrati in casa, la Grimaldi viene fatta sedere sul divano nel tentativo di calmarla. La veronese quindi chiede: “Ma mi avete ripreso per tutto il tempo con le telecamere? Ma vaff…lo va! Mi è venuto un attacco, mi viene da piangere a pensarci!”. Tutto bene quel che finisce bene, insomma.











