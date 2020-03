Anticipazioni Il Segreto dall’8 al 13 marzo: Meliton viene ucciso

Nel corso delle puntate italiane de Il Segreto, in onda prossima settimana, Carmelo fa di tutto affinché Puente Viejo non venga sommersa. Garcia Morales è, invece, convinto che qualcuno abbia ucciso Fernando e avvia delle ricerche. Raimundo e Donna Francisca ricevono una brutta notizia da Mauricio: una misteriosa epidemia ha iniziato a rovinare i campi e a uccidere gli animali del paese. Ben presto, Carmelo riesce a capire cosa sta accadendo. La Montenegro inizia, però, a preoccuparsi per la situazione che si è venuta a creare. Il sindaco chiede poi a Meliton di trovare il sottosegretario, che risulta irrintracciabile. L’emergenza continua ad aumentare, in quanto molti abitanti iniziano addirittura ad ammalarsi. Meliton ascolta il consiglio di Raimundo e trova le mappe che portava con sé il defunto Conrado, l’ex fidanzato di Aurora. In questo modo, l’Ulloa vorrebbe individuare le nuove sorgenti di acqua non contaminata. Garcia Morales torna finalmente a Puente Viejo e resta senza parole quando sia Severo che Carmelo lo accusano di aver causato questa nuova epidemia. Raimundo, invece, crede all’innocenza del sottosegretario.

Severo, Carmelo, Mauricio e Meliton si riuniscono per cercare insieme le nuove sorgenti pulite, seguendo le indicazioni della mappa di Conrado. Ma alcuni colpi di fucili sorprendono i quattro uomini, che raggiungono il punto segnalato. Si avvicina il matrimonio di Prudencio e Lola, ma quest’ultima nota un atteggiamento strano in Marcela. Nel frattempo, al fine di rimediare all’infortunio della cugina, Carmen decide di esibirsi con la compagnia di flamenco durante le nozze. Finalmente Prudencio e Lola vengono dichiarati marito e moglie da Don Berengario e Don Anselmo. Durante i festeggiamenti, Meliton decide di andare da solo a cercare la sorgente d’acqua non contaminata nel bosco. Qui, però, si trova di fronte a un uomo armato di fucile che gli spara contro, uccidendolo.

Marina riesce a chiarire con Berengario il motivo per cui, tanti anni fa, ha scelto di abbandonarlo senza rivelargli che era incinta. Esther sembra, intanto, non avere alcuna intenzione di obbedire alla madre e porta avanti un piano con il suo misterioso complice, Samuel. La ragazza tende una trappola a Marina, con lo scopo di poterla allontanare da Puente Viejo. La donna scopre, però, le intenzioni della figlia, che vuole in realtà ingannare Berengario. Marina, nel frattempo, decide di lasciare il piccolo paese spagnolo.



















