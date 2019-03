Ascolti tv, ottimi ascolti per la partita Porto-Roma

Ottimi ascolti per la Champions League: la partita di ritorno degli ottavi di finale, Porto-Roma, trasmessa ieri in prima serata su Rai1, ha dominato il prime time con 4 milioni 821 mila spettatori pari al 20.4 di share. In particolare il primo tempo ha registrato 5 milioni 94 mila con il 19.5 di share; il secondo è stato visto da 4 mln 706 mila spettatori con il 19.5 di share, mentre i tempi supplementari hanno segnato 4 milioni 611 mila con il 23.3 di share.

Su Rai2 il nuovo appuntamento con la serie “La porta rossa”, ha ottenuto il gradimento di 2 milioni 463 mila spettatori con il 10.4 di share. Su Rai3 “Chi l’ha visto, di Federica Sciarelli, ha raggiunto 2 milioni 273 mila spettatori con il 10.3 di share.

Conferma il primato “L’Eredità” che nel preserale di Rai1 ha ottenuto un seguito di 4 milioni 838 mila spettatori e il 24.4 di share. In crescita nel day time di Rai1 “Vieni da me”, condotto da Caterina Balivo, con 1 milione 710 mila spettatori e il 12.63 di share.

Tra i canali specializzati sempre bene Rai Yoyo che nella fascia oraria 9-12 ha registrato il 2.8 di share.

Netta vittoria delle reti Rai in prima serata con 10 milioni 232 mila spettatori pari al 40 di share. Le reti Rai si aggiudicano complessivamente anche la seconda serata con 4 milioni 973 mila spettatori e il 41.5 di share, e l’intera giornata con 3 milioni 908 mila spettatori e il 38.1 di share