Cristina Plevani potrebbe far parte di “Ballando con le stelle”

Ve la ricordate Cristina Plevani? È la storica vincitrice della primissima edizione del Grande Fratello. Ora fa l’istruttrice di fitness ma vuole tentare la ribalta sul piccolo schermo partecipando a Ballando con le stelle, lo show danzante di Milly Carlucci. Sotto una foto postata sul suo profilo Instagram sono stati molti i fan che hanno lasciato commenti positivi e che l’hanno invitata a tornare in televisione.

Qualcuno, infatti, ha scritto: “Cristina sei fantastica, ti vedrei bene al Grande Fratello Vip“. Lei per tutta risposta ha scritto: “Io a Ballando con le stelle“. Che sia una frecciatina anticipatrice? In realtà Milly non è propensa a dare spazio “alle stesse facce”. “Siamo un programma di ballo ma il pubblico vuole anche conoscere le persone. Se hai già svelato in altri programmi che gusto c’è?”. Così dichiarava la conduttrice di Rai1 qualche tempo fa al Fatto Quotidiano. Staremo a vedere se ci sarà un dietrofont.

Liberoquotidiano.it