Nuovo amore per Leonardo Pieraccioni

Prosegue a gonfie vele la relazione tra Leonardo Pieraccioni e Teresa Magni, la donna che dopo il naufragio con la bellissima attrice Laura Torrisi sembra aver ridato il sorriso a Pieraccioni anche nella vita privata.

Leonardo Pieraccioni è stato single per qualche anno dopo la rottura con la mamma della sua bambina, la più grande storia d’amore della sua vita. Da qualche mese, invece, è felicemente legato a Teresa Magni, più giovane di lui di diversi anni. 38 anni, lunghi capelli scuri e sguardo ammaliatore, la giovane nuova fiamma di Leonardo Pieraccioni sembra essere la sosia proprio di Laura Torrisi. I due vengono spesso avvistati per le vie di Firenze dove entrambi vivono e lavorano, Teresa è anche mamma di una splendida bambina che pare abbia un ottimo rapporto con Leonardo Pieraccioni.

Persone vicine all’irriverente attore toscano dichiarano che la bella Teresa sia stata in grado di far capitolare Leonardo in pochissimo tempo, forse anche per merito della somiglianza con Laura Torrisi. Quel che è certo è che Leonardo Pieraccioni da quando è fidanzato con Teresa sembra essere molto più sereno che in passato, quando dichiarava di non essere più in grado di innamorarsi. La coppia vive felicemente la sua relazione ma, a parte qualche rarissima uscita pubblica per eventi mondani, preferisce stare lontana dai riflettori e godersi l’amore in privato, anche lontano dai social dove non condividono scatti romantici. È una delle poche coppie che non ama esporre il suo amore, preferendo l’intimità di una cena in un ristorantino di Firenze. L’account Instagram di Teresa Magni è privato e conta pochi follower, in quello di Pieraccioni ci sono solamente immagini dell’attore e della sua bella figliola, come ama chiamarla lui. Un caso più unico che raro, che in questo momento storico in cui tutto viene condiviso sui social per qualche like di consenso, non è che da ammirare.

Francesca Galici, Ilgiornale.it