“Grande Fratello Vip”, tre ex portano scompiglio tra i Vipponi

Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova entrano nella Casa

Trentesimo appuntamento con il “Grande Fratello Vip” è carico di sorprese, colpi di scena e tanti ritorni in Casa. Alfonso Signorini, insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, annuncerà tre ospiti che soggiorneranno per un breve periodo nel Loft di Cinecittà. Tre ex fidanzati di alcuni concorrenti sono pronti a fare il loro ingresso in Casa… come la prenderanno i Vipponi vedendo le loro vecchie fiamme?

a carica degli ex

Stasera tre nuovi aspiranti concorrenti busseranno alla porta rossa: Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro e vincitrice di “Grande Fratello 16”, Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon, e Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini ed ex gieffina di Gf Vip 2. Tra i tre ospiti si cela un futuro concorrente, i tre ex potrebbero diventare concorrenti a pieno titolo. Come e quando avverrà questa sorpresa? Soprattutto, i tre concorrenti come prenderanno l’ingresso dei loro ex? E il resto della Casa come reagirà?



Chi sarà il preferito del pubblico?

Altri e scottanti saranno gli argomenti da approfondire nel corso della trentunesima puntata di #GFVIP: alcune accese discussioni tornano a separare alcuni concorrenti, mentre altri ritornano sui propri passi e scelgono la pace. Questa settimana Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Davide Donadei sono al televoto per scoprire il preferito del pubblico. Chi di loro è il più amato dagli spettatori?

Antonella contro tutti

E’ stata una settimana dura per i Donnalisi.Edoardo non crede che Antonella abbia un reale interesse per lui: “Lei tiene di più al gioco che a me”. Alcune parole della ragazza, che hanno fatto passare il fidanzato come una persona manesca, non sono piaciute al gruppo e a difenderla è intervenuto l’amico Antonino. “Chi mi conosce sanno che sono emotiva, per quello piango… non recito”, si difende la Fiordelisi.

Martina Nasoni nella Casa

La vincitrice del “Grande Fratello 16” è pronta a incontrare il suo ex Daniele Dal Moro. Lui nella Casa ha un rapporto altalenante con Oriana, la visita dell’ex fidanzata cambierà le cose? Lui l’accoglie in cortiletto ed è emozionatissimo. “E’ arrivata in un momento in cui non ero pronto, avrei voluto essere migliore per lei. Sarei contento se entrasse”, ammette Daniele. Viene chiamata anche Oriana, che dalle parole del ragazzo capisce che lui prova ancora qualcosa per Martina.

Edoardo Donnamaria vs. Sonia Bruganelli

Dentro la Casa Edoardo si è lasciato andare a parole di fuoco nei confronti dell’opinionista. In studio va in scena il faccia a faccia, con Sonia che dichiara subito di non essersela presa ma di aver cambiato opinione su di lui: “Credo che tu debba maturare nel rapporto con le donne, dovresti essere felice dei successi della tua fidanzata”.

Matteo Diamante entra per Nikita – Il secondo ex a portare scompiglio è Matteo Diamante, che ha frequentato Nikita per sette anni. Lui è ancora molto affezionato a lei, anche se al momento non hanno rapporti. Dentro la Casa la modella si è presa una cotta per Onestini, ma il suo ex non è contento di come si è comportato l’ex tronista con lei.

Il compleanno di Antonino

Spinalbese ha festeggiato 28 anni dentro la Casa e Giaele si è impegnata per celebrarlo nel migliore dei modi: circondarlo di donne. Alcune persone, tuttavia, non hanno partecipato ai festeggiamenti. Dall’alto è arrivato anche il messaggio di Ginevra, che ha emozionato moltissimo Antonino. Anche Alberto De Pisis ha di che gioire: è lui il preferito del pubblico e condanna al televoto Nikita Pelizon.

vana entra per Luca Onestini

La terza ex è Ivana Mrazova, che fa fatica a riconoscere Onestini nelle sue continue litigate. L’ex tronista è al settimo cielo e se la porta dentro la Casa tra baci e abbracci. Insieme a lei entrano anche Martina Nasoni e Matteo Diamante.

L’imitazione di Nikita

Dentro la Casa i Vipponi si sono divertiti a imitarsi l’un l’altro. La coppia Murgia-Tavassi si sono trasformati in Oriana e Daniele. La Nikita di Milena Miconi non è piaciuta all’originale. Per lei, infatti, c’è stata un po’ di cattiveria nell’esasperare i lati del suo carattere e ci è rimasta molto male.

Nomination – Attilio, Edoardo, Antonino, Onestini e Sarah vanno in nomination. Giovedì il meno gradito del pubblico raggiungerà Nikita per la nomination eliminatoria.