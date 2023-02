Citofonare Rai2, Roberto Caldara fa rivivere il mito di Freddie Mercury

Mancano ormai poche ore all’inizio della 73° edizione del Festival di Sanremo che quest’anno avrà due timonieri, Amadeus e Gianni Morandi, affiancati sul palco dalla star del web Chiara Ferragni, dalla giornalista Francesca Fagnani, dalla pallavolista Paola Egonu e dall’attrice Chiara Francini.

28 i cantanti in gara, fra cui Anna Oxa, Paola e Chiara e Gianluca Grignani.

In questi giorni il 73° Festival della Canzone Italiana sta scaldando i motori, la città dei fiori è piena di gente e si percepisce l’atmosfera che questo evento nazionale è in grado di creare. Come ogni anno accade, in questo periodo le trasmissioni Rai vanno in onda da Sanremo per intervistare cantanti, personaggi e per raccontare quella che è la manifestazione canora più attesa dell’anno.

La Vita in Diretta, storico programma di Rai 1, andrà in onda dal Teatro del Casinò e così anche Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.

Dal Casinò di Sanremo è andata in onda anche la puntata di domenica 5 febbraio di Citofonare Rai2, il noto ed apprezzato programma in onda tutte le domeniche dalle 11.15 alle 13.00 su Rai 2, con la conduzione di Paola Perego, Simona Ventura e Valeria Graci, con Antonella Elia in collegamento esterno, con le previsioni astrologiche presentate in studio da Simon & the Stars e con i momenti musicali a cura dell’Isola delle Rose, gruppo musicale che ha vinto il programma Rai “The Band”.

La puntata di domenica 5 febbraio è stata naturalmente dedicata al Festival e se ne è parlato con i seguenti ospiti: Sandro Giacobbe, Silvia Salemi e Giovanna Civitillo.

Dal set esterno (allestito nel green carpet situato dinanzi all’ingresso del Teatro Ariston, ndr), Valeria Graci in collegamento con il Teatro del Casinò ha condotto la propria rubrica, Vale Tutto, dinanzi a molta gente comune accorsa dinanzi all’Ariston per vedere il passaggio dei personaggi famosi e gli eventi televisivi connessi al Festival da dietro le transenne che delimitano l’area del green carpet.

Valeria Graci ha ospitato alcuni sosia di noti cantanti come J-Ax, Fausto Leali, Ivana Spagna, Freddie Mercury; a quest’ultimo, ha rivolto una domanda con cui ha inteso chiudere scherzosamente il collegamento con Simona Ventura e Paola Perego, chiedendo a “Freddie” se – secondo lui – lei preferisse lanciare un filmato oppure fargli cantare una canzone; lui ha preso il microfono per cantare, ma l’inizio dell’Rvm l’ha interrotto in modo divertente. Il sosia di Freddie non è un volto nuovo per i telespettatori del noto programma Rai ed è ormai un simpatico tormentone che fa sorridere; conosciamolo meglio. “Freddie” è Roberto Caldara, avvocato romano e volto televisivo non certo sconosciuto al pubblico di Citofonare Rai 2; presente in studio da questa seconda edizione, per lui ogni occasione è buona per provare a cantare durante la trasmissione, ma viene sempre interrotto fra l’ilarità generale. Ma chi è Roberto Caldara in arte Freddie? È un avvocato romano che da molti anni coltiva la passione per il mondo dello spettacolo e che da anni appare in tv in qualità di opinionista, personaggio, sosia di Mercury e cantautore. Suona la chitarra ed il pianoforte, canta e scrive canzoni che sono state anche trasmesse da Il Ruggito del Coniglio, in onda su Radio2. Fra l’altro una rapida ricerca sul web ha evidenziato che nel 2010 ha partecipato alle selezioni del Festival con il suo brano “Il filo dell’amore” e successivamente è stato nuovamente ammesso alle selezioni del Festival di Sanremo 2014, con la sua canzone “La chitarra”.

I telespettatori più attenti possono anche ricordare la sua partecipazione ad un paio di programmi trasmessi dalla nota emittente privata locale T9, trasmissioni che lo hanno visto in veste di ospite, inviato e co-conduttore, ovviamente conosciuto come “Freddie”. Ma, tornando al divertente tormentone lanciato nella trasmissione Citofonare Rai2, la domanda sorge spontanea: le conduttrici lo faranno mai cantare?