“Citofonare Passioni” torna il gruppo di ascolto di Diego Passioni e i suoi ospiti ogni sera in diretta sui social e Radio Deejay e del conduttore

Luca Jurman, Cristina Bugatty e Marcello Franca ospiti fissi del “salotto” di Diego nello Spazio Lenovo di Milano per commentare la kermesse più attesa dell’anno con tanti amici VIP e con la community di appassionati(#citofonarepassoni)

Nella settimana più attesa dell’anno da tutti gli appassionati del Festival di Sanremo, torna il gruppo d’ascolto più irriverente dei social, “Citofonare Passoni”: ogni sera dallo Spazio Lenovo di Milano, Diego Passoni e i suoi ospiti commenteranno la kermesse offrendo un second screen originale ed ironico del festival, da assaporare durante le pubblicità, sulla pagina Facebook di Radio Deejay e sulla pagina Instagram del conduttore.

Ospiti fissi del salotto di Diego, Luca Jurman, Cristina Bugatty e Marcello Franca, che commenteranno live tutto il “commentabile” del festival: dalle performance di artisti in gara e ospiti internazionali agli attesissimi monologhi di conduttori e conduttrici, dai celebri “siparietti” fino agli outfit più interessanti e stilosi, insieme a tanti amici, tra esperti tv, stylist, influencer, musicisti e conduttori. Come nelle scorse edizioni si susseguiranno in ogni puntata tanti opinionisti – improvvisati o meno – tra cui Paola Barale, Federica Cacciola, Peter Gomez, Simone Guidarelli, Carlo Mengucci, Osvaldo Supino, Edoardo Zaggia alias Rubrichette, e molti altri.

Premi speciali saranno assegnati da Diego e la sua community con il supporto degli sponsor: con Ariston premierà simbolicamente “la voce più calda del festival”, mentre con Breil decreterà “Il premio “Don’t touch my song”.

Citofonare Passoni è un format social in diretta dallo Spazio Lenovo a Milano (Corso Matteotti, 10) sulla pagina FB di Radio Deejay e sulla pagina IG di Diego Passoni durante il festival di Sanremo, da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023. Hashtag ufficiale #CitofonarePassoni.