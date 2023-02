Cecilia Rodriguez addio: Ignazio Moser esce da single con Damante, De Palma e Lazza

Mentre il gossip sulla fine della loro relazione si scatena, l’ex ciclista si gode una serata di baldoria tra amici

Se tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sia davvero finita a un passo dall’altare è ancora troppo presto per dirlo I due non commentano apertamente ma gli indizi non mancano. Mentre la showgirl si fotografa senza anello di fidanzamento al dito, l’ex gieffino si gode una serata per soli uomini insieme agli amici tra cui Fred De Palma, Andrea Damante e Lazza tra brindisi e risate.

Il gossip sulla sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez impazza e Ignazio Moser si rifugia negli amici. Con Fred De Palma, Andrea Damante e Lazza (che presto sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo) si gode una serata a tutto divertimento. “Mammamia che squadrone infernale” dice il re del reggaeton italiano con il cocktail in mano. Il gruppetto sembra divertirsi parecchio durante l’uscita per soli uomini e l’ex gieffino se la ride di gusto insieme agli altri.

Il gossip impazza

Mentre Ignazio Moser fa serata con gli amici, il gossip su di lui e Cecilia Rodriguez si scatena. Il fatto che lei abbia posato sui social senza anello di fidanzamento al dito ha fatto subito sospettare una rottura. Si vocifera di tradimenti, con l’ex ciclista che avrebbe abbandonato il loro appartamento. Ma nulla è confermato dai diretti interessati, anzi Moser posa sul divano di casa con il cane Ercolino accanto a sé: un ulteriore dettaglio che mescola ancora di più le carte. Del resto, nessuno dei due ha tolto le foto di coppia dal profilo Instagram né tantomeno l’annuncio delle nozze imminenti: segno che non tutto è perduto?

La proposta di matrimonio

Ignazio Moser ha fatto la proposta di nozze a Cecilia Rodriguez a novembre. In un hotel extralusso a Merano si è inginocchiato porgendole l’anello e lei non ha avuto dubbi. “Per sempre nel mio cuore, senza tempo” ha scritto lei su Instagram in quell’occasione. Dopo 5 anni insieme non vedeva l’ora di coronare il suo sogno d’amore con il compagno conosciuto durante l’esperienza al “Grande Fratello Vip”.

La prima crisi

Cecilia Rodriguez sono sempre stati una coppia focosa e appassionata, ma anche tra loro non sono mancati i momenti no. Nell’estate del 2020 avevano vissuto un periodo di crisi, quando sembrava che lui avesse preso una sbandata per Caterina Bernal. Quella volta sono bastate alcune settimane lontani e le vacanze separati per far riaccendere il fuoco della passione e da lì in avanti erano apparsi felici e affiatati… almeno fino alle voci di questa nuova rottura.