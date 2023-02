Aurora Ramazzotti, il pancione esplode: “Siamo agli sgoccioli”

La futura mamma continua ad aggiornare i follower sulla sua gravidanza

Ad Aurora Ramazzotti il pancione esplode. E un piumino extralarge che usa da tanti anni non riesce più a contenerla. La futura mamma 26enne pubblica dei video sui Instagram in cui aggiorna i follower in tempo reale sulla sua gravidanza. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker che ha appena festeggiato 46 anni aspetta infatti il primo figlio dal compagno Goffredo Cerza. Il parto è previsto tra la fine di febbraio e i primi di marzo, ma la data è top secret.

“Vi aggiorno e segnalo che questo bomber, che utilizzo da anni, sta arrivando agli sgoccioli. Lo chiudevo tranquillamente e mascheravo anche, ora proprio no…”, dice Aurora nelle stories di Instagram.

E come mostrano le altre foto che Aurora Ramazzotti pubblica su Instagram, non ha mai smesso di allenarsi. “Il messaggio per chi può per sentirsi bene nel proprio corpo”, ha scritto nei giorni scorsi postando una foto in palestra.

Come ha detto la stessa Aurora, ormai siamo agli “sgoccioli”, anche se non ha voluto rivelare la fatidica data. Si sa che sarà un maschietto e che tutti in famiglia non stanno più sulla pelle.