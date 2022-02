Sono cominciati (alla grande) i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta

Sono 70 anni di regno, un vero e proprio record. Solo Luigi XIV, il Re Sole, ha raggiunto i 72 anni, ma ora Elisabetta II potrebbe presto diventare la sovrana più longeva della storia. Per il momento è “solo” la più longeva del Regno Unito: il 6 febbraio del 1952 la giovane Lilibet aveva solo 26 anni ed era stato il destino (più che la discendenza) a sceglierla, alla morte del padre Giorgio, come futura sovrana britannica. Una vita dedicata alla Corona e al suo dovere di monarca e ora Queen Elizabeth – tornata in forma dopo alcuni acciacchi – è pronta per festeggiare il Giubileo di Platino (e non ha nessuna intenzione di abdicare).



I festeggiamenti sono iniziati già sabato quando la sovrana ha partecipato a un ricevimento a Sandringham, la sua residenza nel Norfolk. “Credo sia sufficiente che io metta il coltello dentro, poi qualcun altro potrà fare il resto”, ha detto davanti a una grande torta celebrativa con l’ironia che l’ha sempre contraddistinta. La Regina è apparsa in ottima forma vestita con un abito color azzurro pallido, bastone in mano e borsetta al braccio, come sempre. Ieri, poi, è si è aperto ufficialmente il Giubileo con 41 colpi di cannone sparati da Green Park, vicino a Buckingham Palace e 61 dalla Torre di Londra. A Piccadilly Circus gli schermi hanno ricordato l’anniversario dell’inizio del regno di Elisabetta II mentre nel corso dei prossimi mesi associazioni, scuole e municipi di tutto il Regno Unito pianteranno un “albero del giubileo”, rispondendo all’appello regale. I cittadini del Regno Unito, invece, potranno partecipare alla Platinum Pudding Competition Lanciata da Fortnum And Mason (e decisamente molto British) proponendo una ricetta del famoso dolce facile da fare a casa ma all’altezza della Regina.



I festeggiamenti ufficiali, come sempre, saranno dal 2 al 5 giugno sperando nel bel tempo e questa volta la pandemia dovrebbe consentire di celebrarli a dovere. Si prospettano grandiosi: tavolate organizzate per un pranzo nelle strade residenziali del Regno, la parata Trooping the Colour di nuovo in versione integrale, una messa di ringraziamento presso la Cattedrale di St. Paul il 3 giugno e, il giorno dopo, un concerto con star internazionali davanti a Buckingham Palace. Durante tutto il weekend lungo ci sarà anche il Platinum Jubilee Pageant in cui artisti, ballerini e musicisti si esibiranno per raccontare la storia della Regina. Per il momento anche il profilo Instagram ufficiale ha dato inizio al Giubileo postando una foto di Sua Maestà vestita di verde con davanti una delle famose scatole rosse che ogni giorno le vengono portate con i documenti da leggere e firmare. Scorrendo il carosello si vede Elisabetta II in diversi luoghi e epoche, sempre alla scrivania, sempre ligia nel suo ruolo: in toltale sono più di 25.000 scatole rosse, simbolo di un impegno che non è mai venuto meno.



Elle.com