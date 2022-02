È nato il secondo figlio di Kylie Jenner e Travis Scott. Lo ha annunciato la stessa star di A spasso con i Kardashian con un post su Instagram: la foto in bianco e nero di una manina chiusa a pugnetto tenuta in un’altra manina, quella della sorellina maggiore Stormi, di 4 anni.



Ancora non è stato annunciato il nome del piccolo: la data «2/2/22», preceduta da un cuore blu, è infatti la sola didascalia a corredo della foto, che ha subito guadagnato una valanga di like e di commenti. Tra tutti, però, spicca in particolare quello di nonna Kris Jenner, che ha scritto semplicemente «Angel Pie», dando a intendere che il bebè potrebbe chiamarsi proprio così.

L’imprenditrice beauty e il rapper avevano fatto sapere di essere in attesa del secondo figlio lo scorso settembre, un annuncio che era valso come la definitiva conferma che la famiglia si era di nuovo unita. Legati dal 2017, infatti, nel 2019, i due si erano presi una pausa: «Hanno dei problemi di fiducia», ha spiegato una fonte a People, «Si sono presi del tempo l’uno dall’altra».

In questo caso, la pausa di riflessione è stata vera, tant’è che dopo qualche mese, la crisi è rientrata e piano piano Jenner e Scott hanno ricominciato a farsi vedere insieme: scambio di like sui social, foto abbracciati, e poi lui che ricevendo un riconoscimento aveva detto: «Stormi, ti amo; mogliettina, ti amo».

Infine, l’annuncio dell’arrivo del fratellino di Stormi, per il quale a gennaio, Kylie aveva fatto un baby shower (la festa premaman) a tema giraffe, della quale aveva documentato accuratamente il dietro le quinte su Instagram.

Il nuovo arrivato, però, potrebbe non essere l’ultimo della famiglia: soltanto lo scorso aprile Kylie aveva confessato «Voglio sette figli, un giorno». E avendo solo 24 anni, ha tutto il tempo per farli.



