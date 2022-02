Criminal Minds: Sei attori pronti a tornare nel revival?

Ultimamente Paramount+ sembra avere solo buone notizie per i fan di Criminal Minds, dopo l’ultimo anno di sofferenze per le dubbie sorti del chiacchierato revival. Pochi giorni dopo la conferma al TCA press tour invernale che il progetto di un ritorno sullo schermo dell’amato crime drama con un nuovo ciclo di episodi “è vivo e vegeto”, Deadline riporta che sei attori della serie originale – Joe Mantegna, Kirsten Vangsness, A.J. Cook, Paget Brewster, Aisha Tyler e Adam Rodriguez – si sono espressi favorevolmente a un loro ritorno, previo raggiungimento di un accordo e la non sussistenza di conflitti d’impegni.

Le indiscrezioni dicono che la finalizzazione dei contratti è sospesa in attesa che lo studio di produzione dietro Criminal Minds, ABC Signature, raggiunga un accordo con la produttrice esecutiva e showrunner di lunga data della serie, Erica Messer. Le fonti dicono che il raggiungimento di una posizione comune sia molto vicino. Nel frattempo, le stesse riferiscono che un accordo tra Paramount+ e gli studi ABC Signature e CBS Studios è stato raggiunto già in materia di licenze, accordo che prevede la realizzazione di una nuova stagione di 10 episodi.



L’originale Criminal Minds si è conclusa nel 2020 dopo quindici stagioni. Con i ruoli di David Rossi, Penelope Garcia, Jennifer ‘J.J.’ Jareau, Emily Prentiss, Tara Lewis e Luke Alvez, Mantegna, Vangsness, Cook, Brewster, Tyler e Rodriguez rappresentano la maggior parte del cast coinvolto nella stagione 15. Mancano dalla lista Matthew Gray Gubler (interprete di Spencer Reid), che in una precedente occasione aveva detto di voler andare avanti nella sua carriera, e Daniel Henney (Matthew Simmons), impegnato sul set de La Ruota del Tempo a Praga.



