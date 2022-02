Clark, il teaser ufficiale della serie Netflix

Al momento non è ancora stata annunciata la data di distribuzione. Alla regia da Jonas Åkerlund, protagonista Bill Skarsgård

Clark è il titolo della nuova produzione targata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con protagonista l’amato volto del cinema Bill Skarsgård. Nelle scorse ore il canale YouTube della piattaforma di streaming ha regalato al pubblico il teaser ufficiale che ha immediatamente riscosso un grande successo.



Bill Skarsgård vestirà i panni di Clark Olofsson nella serie in arrivo prossimamente su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), alla regia Jonas Åkerlund. Poco fa la piattaforma di streaming ha condiviso il trailer mostrando alcune sequenze della produzione, protagonisti e ambientazione.



Parallelamente alla pubblicazione del trailer, Netflix Italia ha svelato anche la sinossi ufficiale nella didascalia del video, questo il testo: “Clark è diretto da Jonas Åkerlund e vede come protagonista Bill Skarsgård nel ruolo di Clark Olofsson, il famigerato rapinatore di banche svedese che ha dato origine all’espressione ‘sindrome di Stoccolma‘”.



Al momento non ci sono notizie per quanto riguarda la data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.