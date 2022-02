BRIT Awards 2022, tutti i performer dell’evento di martedì 8 febbraio

Nelle scorse ore il profilo Instagram della cerimonia ha annunciato i nomi dei performer, tra i quali Ed Sheeran e Adele

Da Adele a Sam Fender passando per Ed Sheeran e Anne-Marie, l’organizzazione del celebre evento musicale che premia gli artisti distintisi nei dodici mesi precedenti ha rivelato la lista ufficiale dei cantanti chiamati a intrattenere il pubblico nel corso della cerimonia che si svolgerà martedì 8 febbraio.



Poche ore all’inizio dei BRIT Awards, la manifestazione britannica che attira l’attenzione del pubblico di tutto il mondo e che quest’anno vedrà al timone il comico e conduttore Mo Gilligan, classe 1988, come annunciato dallo stesso tramite un video su Instagram.



Nelle scorse il profilo Instagram ufficiale dell’evento ha pubblicato un filmato svelando i nomi di tutti gli artisti chiamati a salire sul palco della celebre The O 2 Arena, ovvero Adele, Anne-Marie, KSI, Digital Farm Animals, Dave, Ed Sheeran, Holly Humberstone, Liam Gallagher, Little Simz e Sam Fender.



Cresce la curiosità per lo show che ogni anno regala momenti di grande spettacolo, tanta attesa anche per gli annunci dei vincitori, tra i candidati i Mäneskin, ai nastri di partenza con ben due nomination: la prima nella categoria International Group e la seconda in quella International Song of the Year per il singolo I Wanna Be Your Slave.