Blanco, la dedica alla fidanzata Giulia Lisioli dopo la vittoria a Sanremo 2022: ecco chi è lei

Blanco dopo la vittoria a Sanremo 2022 con il brano Brividi cantato insieme a Mahmood è corso dalla sua famiglia e dalla fidanzata, Giulia Lisioli: è a lei che aveva fatto una dolcissima dedica tenendo i fiori regalati da Amedeus in mano a fine esibizione sabato sera, nel bel mezzo della finalissima del fesatival. “Per Giulia!”, aveva detto il cantautore che il prossimo 10 febbraio compirà 19 anni. I due stanno insieme da quasi un anno e mezzo e sono innamoratissimi.



Riccardo Fabbriconi, nato a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia, amante del calcio e tifoso della Roma grazie al papà, che i fan chiamano amabilmente ‘Blanchito’, è pazzo della sua Giulia. I due erano già stati visti l’uno accanto all’altro durante i Seat Music Awards a Verona.



Blanco, seguito su Instagram da 1.4 milioni di follower e 293mila su TikTok, ha occhi solo per la moretta. Sceso dal palco dell’Ariston con il premio, con il suo look total white firmato Valentino, il cantautore è stato a lungo con Giulia a brindare, tra un bacio e l’altro: trionfare a Sanremo è stato un sogno che si avvera.



La Lisioli ha 19 anni, seguita da 35mila follower, è lontana dal mondo dello showbiz. “Se sono fidanzato? Sì, e ci tengo molto! L’ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo quindi so che a lei non interessa. Posso fare quello che voglio mi dice ‘si va bene’. E’ una ragazza delle mie parti. A lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente”, aveva detto Blanco recentemente ai microfoni di Radio Dj. Ora la coppia è al centro dei riflettori.



