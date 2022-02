Addio all’attrice spagnola Margarita Lozano, lavorò con molti registi italiani: da Pasolini a Leone

Intraprese la propria carriera negli anni ’50. All’inizio del decennio successivo, fu diretta dal regista spagnolo Luis Buñuel nel film “Viridiana” (1961)

È scomparsa a 91 anni, a Puntas De Calnegre, l’attrice spagnola Margarita Lozano. La notizia è stata riportata dall’agenzia Efe e ripresa da diversi media. A partire dagli anni ’60 recitò in numerosi film di importanti registi italiani, da Sergio Leone a Paolo Virzì.

Nata a Tetuán nel 1931, Lozano intraprese la propria carriera nel cinema negli anni ’50. All’inizio del decennio successivo, lavorò con il regista spagnolo Luis Buñuel nel film Viridiana (1961). Nel 1964 interpretò Consuelo Baxter in Per un pugno di dollari di Sergio Leone.

Da qui seguirono una serie di collaborazioni con altri registi italiani, recitò ad esempio in Porcile di Pier Paolo Pasolini, in La vacanza di Tinto Brass, La messa è finita di Nanni Moretti e in numerosi film dei fratelli Taviani (Kaos, La notte di San Lorenzo, Good morning Babilonia, Il sole anche di notte). Il suo ultimo ruolo è stato nel 2006 in N – io e Napoleone di Paolo Virzì.

L’attrice per diversi anni visse in Italia, in provincia di Viterbo, nel Lazio.