Sanremo, via a premio TIMMUSIC per brano più ascoltato in streaming

E’ partita ieri alle ore 12 la gara per l’assegnazione del premio TIMMUSIC al brano del Festival di Sanremo più ascoltato in streaming, la gara si chiuderà sabato alle 19. Per rendere più avvincente la competizione, all’assegnazione del premio potranno partecipare non solo gli abbonati TIMMUSIC, ma tutti gli appassionati della musica italiana ai quali TIM ha reso disponibile gratuitamente l’accesso ai contenuti dedicati al Festival fino al 16 febbraio. Nelle scorse edizioni il premio è andato a “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani (2017), “Non mi avete fatto niente” di Ermal Meta e Fabrizio Moro (2018) e “I tuoi particolari” di Ultimo (2019).

Intanto a Sanremo, gli artisti in gara e gli ospiti della manifestazione girano la città sul “TIMMUSIC Studio Mobile” – due auto van – per raccontare a Carolina Di Domenico, Paola Gallo e Maurizio Ridolfi (Rido) le loro esperienze durante la settimana del Festival e realizzare podcast esclusivi “Il Sanremo di” che saranno disponibili su TIMMUSIC. Con un catalogo di oltre 30 milioni di brani musicali, e con oltre il 60% di musica italiana ascoltata, TIMMUSIC si conferma il player con maggiore attenzione ai gusti musicali degli italiani, e in occasione del Festival dedica all’evento una sezione speciale ricca di playlist che racconta in musica i 70 anni di storia del Festival di Sanremo.