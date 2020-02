Sanremo, Rita Pavone: né destra né sinistra, non ho paraocchi

Ma quale destra o sinistra, “io non sono né dell’una né dell’altra, sono una persona liberale e non ho paraocchi…”. Rita Pavone, riferendosi non tanto indirettamente alle polemiche delle scorse settimane quando si seppe della sua presenza al Festival di Sanremo, lo dice con grinta in conferenza stampa all’Ariston, e ci tiene anche a precisare che in 58 anni di carriera “mai bussato alla porta di un politico”. Mecenati ne ha avuti: da Enzo Trapani ad Antonello Falqui, “che prese questa ragazzina non bellina ma che secondo lui aveva grandi potenzialità”, a Lina Wertmuller, Nino Rota, “ma io non ho chiamato mai nessuno”. Lo ha detto Rita Pavone nel corso della sua conferenza stampa di ieri al Festival. Dove è in gara dopo un’assenza lungo ormai 48 anni, e per lei rimettersi in gioco le dà molta più soddisfazione di qualunque altro premio, “quello che si prova quando si gareggia è una botta di adrenalina che non ti dà niente e nessuno”. Le viene chiesto quale sia il segreto della sua energia, sia sul palco che al di fuori, forse una dieta speciale, lo sport? Semplicemente una vita normale, godersi i momenti di relax nel proprio ambiente domestico. “Se sei capace di piegarti senza spezzarti, allora hai carattere – risponde decisa – Quando io mi sono sposata con un uomo che aveva una grande differenza d’età con me (Teddy Reno, di 19 anni più grande, ndr) io sono andata avanti: il prossimo marzo compirò 52 anni di matrimonio con lo stesso uomo e ne vado fiera”. Al Festival è in gara con il brano ‘Niente (Resilienza 74) su Amazon.it, che anticipa l’uscita dell’album il 28 febbraio, dal titolo ‘raRita’. Un titolom scelto dal figlio Giorgio Merk, in “un gioco di parole che rappresenta tutto quello che ho fatto in 58 anni di carriera. Ho inciso su sette etichette diverse, la gente non sa quello che ha fatto Rita Pavone in giro per il mondo”. L’ex Gian Burrasca compirà quest’anno 75 anni ma non teme minimamente l’età che avanza: “Ho le rughe e non ricorro a nessun trucco, ma la voce per fortuna si è fermata lì”. Ed eccola appunto di nuovo a Sanremo.