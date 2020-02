Sanremo, Amadeus sul presunto caso Fiorello-Ferro: non è mai esistito

Non c’è mai stato problema tra Fiorello e Tiziano Ferro, il caso non esiste, “non è mai esistito”. Lo ha detto Amadeus nel corso della conferenza stampa dell’organizzazione chiarendo la vicenda. Vicenda che secondo alcuni organi di informazione avrebbe visto lo showman siciliano minacciare addirittura di lasciare il Festival perché indispettito dalla battuta-hashtag di Tiziano Ferro #fiorellostattezitto lanciata mercoledì sera dal cantante al termine della sua esibizione a tardissima ora. Un hashtag motivato dal fatto che le diverse ‘intrusioni’ di Fiorello sul palco avessero determinato uno spostamento in avanti degli interventi previsti in scaletta.

“Non c’è alcun problema – ha spiegato Amadeus, che ieri a sua volta aveva lanciato l’hashtag #fiorelloparlaquantovuoi -, era solo una battuta infelice da parte di Ferro che ha fatto sì che qualcuno in qualche maniera potesse prenderla come una cosa vera. Il senso di amicizia e rispetto e di famiglia c’è e lo difendo. Fiorello è in perfetta forma, a me è mancato molto ieri sera, Tiziano fantastico anche ieri, c’è clima bellissimo, mai scalfito neanche un attimo. Tiziano ha capito che quella battuta poteva trasformarsi in una polemica ed ha subito chiarito. Non è che il problema sia finito, è che il problema non è mai esistito”.