Rai3, domenica nuovo appuntamento con “Il posto giusto”. Interverrà Giampiero Mughini

Domenica alle 13.00 su Rai3 andrà in onda una nuova puntata de Il posto giusto, settimanale condotto da Federico Ruffo e dedicato al mondo del lavoro.

La trasmissione, prodotta in collaborazione con Anpal e Ministero del Lavoro, ospiterà lo scrittore Giampiero Mughini che racconterà il proprio percorso professionale e fornirà alcuni elementi utili ai giovani che si stanno affacciando nel mondo del lavoro.

In studio sarà presente, come sempre, il formatore Fabrizio Dafano, per commentare veri colloqui di lavoro e indicare le strategie migliori da adottare di fronte a un selezionatore.

Nella puntata l’esperto di politiche del lavoro Romano Benini farà il punto sul funzionamento della formazione continua, ossia lo strumento che consente alle aziende di finanziare la formazione dei propri lavoratori al fine di garantire un aggiornamento professionale continuo.

Le imprese manifatturiere sono sempre più tecnologiche, il lavoro dei tecnici specializzati è perlopiù di supervisione, ma la robotica è collaborativa e non sostitutiva. Rebecca Vespa Berglund fornirà in merito i dati aggiornati sugli operai specializzati più richiesti dal mercato del lavoro.

Ricordiamo, a proposito di Mughini, che in libreria potete trovare il suo nuovo lavoro letterario, Uffa, edito da Marsilio.