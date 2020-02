Rai, una programmazione dedicata per dire no al bullismo

In occasione della “Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo” ossia oggi, il gruppo Rai dedica parte della programmazione alla lotta contro un fenomeno sempre più presente nella società, che riguarda soprattutto gli adolescenti e colpisce, in particolare, gli individui considerati deboli o “diversi”.

Si è cominciato con un approfondimento all’interno di “Unomattina”, in onda dalle 6.45 su Rai1. Alle 11.10, su Rai2, è la volta di “I fatti vostri” e alle 14 di “Detto fatto”. Il testimone passa poi a Rai3 con uno spazio previsto nel programma “Geo” in onda alle 17. Grande attenzione anche sul canale rivolto ai più giovani, Rai Gulp, che propone più volte nell’arco della giornata il corto animato “Babou”, sull’importanza della solidarietà e dell’amicizia come “antidoti” al bullismo. Interamente dedicati al tema anche “#explorers”, in onda alle 18, e “Snap” (8.25, 14.35 e 23.30) con le anticipazioni sulla nuova stagione della serie “Jams” che toccherà appunto l’argomento del cyberbullismo.

Un’ampia pagina è proposta, inoltre, da Rai Cultura. In particolare su Rai Storia, “Il giorno e la Storia” in onda a mezzanotte e dieci, e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10, ricorda la campagna nazionale ideata dal Miur denominata “Il nodo blu contro il bullismo” che vede gli studenti e le scuole italiane dire no al fenomeno. Alle 15 è la volta del doc “Amori di latta”, il viaggio di Chiara Rapaccini tra gli adolescenti e il loro rapporto con la realtà, le loro emozioni, i primi amori. Su Rai Scuola, lo Speciale Scuola “Il bullismo ti frega la vita”, in onda alle 11 e in replica alle 15.00 e alle 19.00, è incentrato su un progetto di teatro in una scuola romana per contrastare il cyberbullismo. Sul portale di Rai Scuola è anche possibile approfondire vari aspetti del tema all’interno dello speciale “Mai più bullismo”.

Palinsesto dedicato anche per la radio. Ha iniziato Isoradio, martedì 4 febbraio, nello spazio “Studenti a Isoradio”, ospitando i ragazzi della Scuola Secondaria Corrado Meloni di Ladispoli (Roma) che hanno raccontato il loro progetto per combattere il bullismo. Venerdì 7 febbraio, poi, tanti gli speciali proposti in collaborazione con le scuole. Previsto, inoltre, un approfondimento in diretta con un funzionario della Polizia Postale e delle Comunicazioni sulla Legge 29 maggio 2017 nr. 71 sulle “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo”. Radio3 ha anticipato l’approfondimento mercoledì 5 febbraio, mentre Radio1, nel giorno della ricorrenza, apre numerose finestre all’interno di “Il mattino di Radio1”, “Radio1 giorno per giorno”, “Formato famiglia”, “Radio1 in viva voce” e “Zapping”. Anche Radio Kids ha in programmazione una puntata dedicata al tema con il programma “Big Bang” con Armando Traverso e i pupazzi Lella e Lallo.

L’offerta per la sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo si completa con gli approfondimenti e i servizi dei Tg e Gr. Il Tg2, oltre agli spazi nelle edizioni giornaliere, darà copertura informativa sul tema all’interno della rubrica “TG2 Italia” alle 10. Tgr Lombardia, Abruzzo, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia seguiranno gli eventi dedicati alla Giornata con servizi, interviste, ospiti in studio e approfondimenti distribuiti nelle varie edizioni e all’interno di “Buongiorno Regione”. Ampia copertura con pagine dedicate anche per RaiNews24. Infine, Gr Parlamento proporrà uno speciale di 1 ora.