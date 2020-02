Clizia Incorvaia confessa l’interesse per Paolo Ciavarro: “Sono frenata qui”

A pochi giorni dalla messa in onda della nuova puntata del Grande fratello vip, giunto quest’anno alla sua quarta edizione consecutiva, una dei concorrenti del rinnovato reality fa parlare di sé. Si tratta di Clizia Incorvaia. La fashion blogger originaria di Pordenone e classe 1986 ha finalmente rivelato di avere un debole per un coinquilino, che insieme a lei concorre nel gioco dello spin-off del Gf dedicato ai vip.

In una confidenza fatta nelle utime ore, all’altra concorrente Paola Di Benedetto, infatti, non ha fatto mistero di nutrire un forte interesse nei riguardi del “figlio d’arte” capitolino, Paolo Ciavarro. E la confessione in questione è seguita alla dichiarazione fatta, indirettamente, alla Incorvaia da parte del diretto interessato, Paolo. L’ex conduttore del daytime di Amici di Maria De Filippi aveva confidato all’attore campano, Antonio Zequila, di sentirsi attratto da Clizia. La quale è reduce dalla separazione avvenuta con il leader delle Vibrazioni, Francesco Sarcina.

Confidandosi con l’ex madre natura di Ciao Darwin nata a Vicenza nel 1995, l’influencer ha riferito di aver confessato a Ciavarro che ha lasciato in sospeso una frequentazione fuori: “Gli ho parlato in modo molto naturale e gli ho voluto dire che fuori avevo una frequentazione. Ma che non ci siamo giurati amore eterno”. E all’ascolto delle prime dichiarazioni di Clizia, la coinquilina Paola le ha così ribattuto: “Paolo come l’ha presa?”.

Di tutta risposta, la Incorvaia non ha nascosto alla modella di aver notato un cambiamento, nell’atteggiamento assunto nei suoi riguardi da Ciavarro:”Ha detto che non se l’aspettava. Poi lui non parla mai in modo esplicito. Però, il giorno dopo ho visto che era silenzioso e più distaccato“. Dalle ultime parole pronunciate nella Casa più spiata d’Italia, emergerebbe, quindi, che la Incorvaia abbia paura di perdere la possibilità di continuare la conoscenza con Ciavarro, a causa della sua confidenza fatta a quest’ultimo sul flirt avviato fuori.

Ad un certo punto, Paola ha chiesto a Clizia se le piacesse Paolo Ciavarro. E la risposta della Incorvaia non si è fatta attendere:“Mi interessa”. Poi, l’influencer non ha nascosto di sentirsi frenata nella conoscenza avviata con il coinquilino capitolino e classe 1991, per via della presenza delle telecamere nella Casa: “Ma qua è imbarazzante… Non riesco ad essere così libera …e sto cercando di valutare cosa voglio. Che sia fuori, qui dentro o nessuno“. “Allora, vivitela! …Ti stai trattenendo…”, ha, infine, consigliato la Di Benedetto alla coinquilina amica, che appare sempre più complice con Ciavarro.

Clizia Incorvaia criticata dal web

Dal profilo ufficiale del Grande fratello, su Instagram, è stato pubblicato il video della confidenza che ha visto protagonista la Incorvaia. E sotto il post in questione, non sono mancati i commenti del web. “Ma Clizia una gonna che non sia ascellare ce l’ha?”, scrive qualcuno.”A Clizia piacciono le telecamere… Non Paolo, falsa!”, si legge, poi, in un altro commento. Infine, c’è un altro messaggio, ancora, giunto da chi darebbe alla Incorvaia dell’arrivista: “Lei super calcolatrice, dato che Paolo è super raccomandato e potenziale vincitore”.

Serena Granato, ilgiornale.it