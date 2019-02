Sanremo, Nino D’Angelo: “Pino Daniele il più grande artista del Novecento”

«Quanto manca Pino Daniele alla nostra città? È impossibile da dire, quando è andato via è caduto il Maschio Angioino. Una cosa irreparabile, nessuno mai sarà come Pino Daniele e potrà prendere il suo posto». Così Nino D’Angelo ricorda a Sanremo il collega scomparso, al quale il festival ha deciso di tributare il Premio alla Carriera. «È il più grande artista del Novecento -ha detto l’artista campano- quando ne parlo mi emoziono, ancora oggi non mi sembra vero». Nino D’Angelo è alla kermesse con il brano ‘Un’altra luce’, che canta insieme a Livio Cori.

