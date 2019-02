Stasera Rai3 trasmetterà il film “Rob Roy”

Rai3 propone alle 21.15, il film con Liam Neeson “Rob Roy”. Tra storia e leggenda, il film rievoca le gesta di Robert Roy MacGregor, eroe scozzese del primo Settecento, capo di un clan impoverito dalla carestia e dall’avidità dei nobili inglesi, che lottò per la giustizia, fu vittima di un complotto inglese, diventò un fuorilegge, fu braccato, arrestato e infine graziato. Diretto dallo scozzese Michael Caton-Jones è un filmone avventuroso, come quelli di una volta. Memorabile duello finale con il tipico clayburne (“spadone”) scozzese. Fiera e appassionata Jessica Lange, intrepida nel mostrare i suoi anni, come moglie di Rob Boy, un Liam Neeson ai suoi massimi livelli.