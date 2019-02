Stasera alle 21.20 Rai2 trasmette il film drammatico “Dallas Buyers club”, con Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto, Steve Zahn. Ron Woodroof è un elettiicista/cowboy ribelle del Texas al quale, nel 1986, viene diagnosticato I’AIDS, con una prognosi di pochi giorni di vita. Frustrato dalla mancanza di opzioni mediche disponibili e tutt’altro che rassegnato a questa sorta di condanna a morte, Ron trova un’ancora di salvezza nei farmaci alternativi e in un mix di vitamine di sua invenzione. Entra così in contatto con altri ammalati e familiarizza con loro, superando l’iniziale omofobia per ritrovandosi al centro di un cospicuo business di contrabbando..