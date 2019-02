Ozzy Osbourne ricoverato in ospedale

Una settimana dopo aver interrotto il suo tour a causa dell’influenza, Ozzy Osbourne è stato ricoverato in ospedale. Il rocker era già stato costretto a posticipare l’intera tournée britannica ed europea di ‘No more tours 2’ dopo che i medici gli avevano diagnosticato una grave infezione del tratto respiratorio superiore

La moglie Sharon ha annunciato via Twitter la notizia del ricovero: “Come alcuni di voi potrebbero aver sentito, Ozzy è stato ricoverato in ospedale in seguito a complicazioni da influenza. I suoi medici ritengono che questo sia il modo migliore per una guarigione rapida“. La paura è che la bronchite potesse trasformarsi in polmonite.

“Sono completamente devastato per aver dovuto posticipare la tappa europea del mio tour – aveva scritto il musicista – Sembra che da ottobre in poi qualunque cosa tocchi diventi uno schifo. Prima l’infezione da stafilococco al pollice e ora l’influenza e la bronchite. Voglio scusarmi con tutti i miei fan che sono stati così fedeli col passare degli anni, con la mia band, con la mia crew e con i Judas Priest (band che doveva esibirsi con Ozzy, ndr) per aver interrotto tutto. Tuttavia, prometto che il tour con Judas Priest verrà completato. È stato appena riprogrammato per ripartire a settembre. Di nuovo, mi scuso con ognuno di voi. Dio vi benedica. Vi amo tutti, Ozzy”.

Adnkronos