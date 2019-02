Torna la telerissa a “#Cartabianca”. Corona e D’Agostino guerreggiano: “Sei abominevole”, “Ma vai a c…”

Che show e che insulti tra Mauro Corona e Roberto D’Agostino, ospiti di Bianca Berlinguer a Cartabianca, si Rai Tre.

I due, in collegamento audio-video, se le sono dette di tutti i colori, dando vita a minuti di “spettacolo” che non potevano certo passare inosservato.

Tutto ha inizio quando il fondatore di Dagospia fraintende una frase della conduttrice che cita un’uscita dello scrittore sull’età che avanza e le difficoltà dell’udito. Al che il giornalista sbotta stizzito: “Che vuole il boscaiolo là, quell’abominevole uomo del bosco?”.

Ecco, qui Corona parte in quarta. Anzi, in quinta: “Ma vai a cagare D’Agostino, vai a cagare. Sei un coglione”. E poi rivolgendosi alla Berlinguer, in studio con un divertito Andrea Scanzi, dice: “Mandalo via e non mi chiami finché c’è quello lì…”.

Dunque, il secondo round. D’Agostino scherza sulla divisa del corpo forestale indossata dall’alpinista in puntata – “Il boscaiolo in divisa, qua è diventato il carnevale di Viareggio…” – e Corona risponde ancora: “Quella specie di caprone col pizzo”.

Franco Grilli, Ilgiornale.it