I Baustelle ritornano con il nuovo singolo “Contro il mondo” e un tour

Il brano anticipa l’album del trio che arriverà durante il 2023. Intanto saranno di nuovo sui palchi dei club per otto concerti già sold out

Un ritorno nel segno delle chitarre elettriche per i Baustelle, che pubblicano il nuovo singolo “Contro il mondo”, dopo quattro anni di silenzio. La band di Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini descrive il nuovo singolo come “una storiella, un film, una parabola, un grido, basso-rullante-chitarra elettrica, gomma da masticare: il nostro ritorno al criticismo e al rock and roll”. Il trio tornerà in questo 2023 anche a calcare i plachi con un tour già tutto sold out.

IL BRANO – “Dove eravamo rimasti? Quanto tempo è passato? Chi sperava che saremmo migliorati ovviamente si sbagliava. Si continua piuttosto a vivere, con la ferocia di sempre e musica nuova”, raccontano i Baustelle. “Contro il mondo” è un brano coerente con il percorso della band, figlia della loro identità pop sensibile e giocosa e che ancora una volta dà prova della loro innata capacità di essere accattivanti e provocatori nel racconto della realtà che ci circonda. “Essere contro il mondo e invece averlo addosso”, cantano Bianconi e soci. Nella canzone la quotidianità (fatta di “yoga, caffè, qualche droga”) si scontra con la necessità di evasione che culmina in un grido di ribellione, il tutto a suon di atmosfere retrò intrise di sarcasmo e malinconia, in pieno stile Baustelle.

LA CARRIERA – Fin dall’album di esordio “Sussidiario illustrato della giovinezza”, per arrivare all’ultimo disco, “L’amore e la violenza, vol.2”, passando per i grandi classici come “Charlie fa surf”, i Baustelle si sono distinti nel panorama musicale italiano per aver raccontato la contemporaneità con un linguaggio rivoluzionario, diretto, profondo e con sonorità volutamente vintage, dando inizio a una vera e propria tendenza. Nell’ottobre del 2018 il gruppo annunciò lo stop momentaneo dell’attività dopo un concerto a Torino dedicato al decennale del loro album “Amen”: “Per un po’ saremo in letargo”, aveva detto Bianconi. Da lì sono arrivate le esperienze soliste. Sono usciti i lavori di Francesco Bianconi, che ha debuttato nel 2020 con l’album “Forever”, seguito quest’anno dal disco di cover “Accade”, e di Rachele Bastreghi, che nel 2021 ha pubblicato il suo primo album “Psychodonna”.

LE DATE DEL TOUR – Con l’aggiunta di due nuove date a Bologna e un nuovo live a Milano, sono otto i concerti sold out che porteranno i Baustelle nei più prestigiosi club d’Italia, per un viaggio musicale nel repertorio di questo gruppo che ha sempre attirato l’attenzione di pubblico e critica. Il tour prenderà il via il 2 maggio da Firenze, Tuscany Hall, per poi arrivare il 3 maggio a Roma all’Atlantico, il 5 maggio a Bologna all’Estragon, il 6 maggio a Venaria Reale (TO) al Teatro della Concordia, l’8 e il 9 maggio a Milano all’Alcatraz e l’11 e il 12 maggio nuovamente a Bologna all’Estragon.