Barbara D’urso e Flavio Briatore beccati insieme in hotel. Nuova coppia?

Barbara D’Urso e Flavio Briatore insieme in un hotel di lusso a Milano: è la notizia di gossip che campeggia sulla prima pagina del nuovo numero di “Diva e Donna” e che in poche ore ha infiammato il web. La conduttrice partenopea di “Pomeriggio 5” e l’imprenditore sono stati paparazzati mentre sono entrati -separatamente per non attirare l’attenzione – in un hotel meneghino.

“Sorpresi mentre cercano di nascondersi” si legge sulla rivista. E qualcuno già parla della «coppia del 2023», ma al momento resta solo un’ipotesi visto che non si conoscono ulteriori dettagli sul loro rapporto e nessuno dei due ha commentato a ora le foto.

Barbara D’Urso è da sempre estremamente riservata sulla sua vita privata tanto che la presentatrice ha sempre cercato di nascondere le indiscrezioni riguardo i suoi amori. Briatore e D’Urso non si sono conosciuti di recente ma pare abbiano un legame di conoscenza da tempo.