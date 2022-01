Tiziano Ferro dice addio al cane Jake, adottato in canile e con un cuore dolcissimo

Jake, detto Giacomone, era stato adottato da Tiziano Ferro e Victor Allen, suo marito, nell’estate del 2020. Aveva 7 anni all’epoca e proveniva da un canile. Lo aveva presentato via social lo stesso cantante nel febbraio 2021. «Abbandonato più volte, è stato maltrattato nel cuore e nel corpo e oggi è diventato il mio migliore amico. Nonostante il dolore, Jake ha fede, vuole solo amore e attenzione e ne restituisce molto», molto di più, raccontava un anno fa Tiziano Ferro in un video social, taggando Code di casa, l’account ufficiale del Ministero Salute dedicato agli animali domestici con il quale l’artista collabora a diverse campagne di sensibilizzazione.

Oggi, purtroppo, Jake è mancato e Tiziano Ferro lo ricorda con commozione insieme al marito. Su Instagram è apparsa una foto dei due mentre danno l’addio all’amato cane, accanto a un ritratto di Jake in salute, in posizione seduta, lo sguardo vivace e curioso di un animale finalmente amato e rispettato.



«Jake, ti chiamavo “Il ragazzo con tre cuori”: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più. Grazie Giaco, per questo anno d’amore, perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile. E perché nella tua infinita generosità hai deciso di dare spazio ad un altro di quei cani adulti che nessuno vuole, solo perché la gente non conosce l’amore superiore del quale sono stracolmi. Salutaci Beau e sappi che non ti dimenticheremo mai. Ciao Gigio».



Tutti i fan di Tiziano Ferro, famosi e non, hanno mandato al cantante un pensiero per Jake, sapendo quanto sia doloroso quando un animale di casa, membro della famiglia a tutti gli effetti, se ne va.



