Ryan Gosling ed Eva Mendes lasciano Hollywood

La coppia tra le più longeve dello showbiz molla tutto e se ne va. La villa dove vivevano da dieci anni è stata venduta e loro traslocano. Per portare le figlie là dove possano crescere più tranquille, lontano dal mondo dorato e rutilante di Los Angeles

La notizia nell’ambiente immobiliare girava da tempo, ma ora è ufficiale: Ryan Gosling ed Eva Mendes hanno venduto la loro casa di Los Angeles. Le fan non si illudano, però: la vendita non è propedeutica a una separazione. I due attori non si lasciano tra loro, hanno solo deciso di lasciare Hollywood. Per sempre.

La notizia arriva dalla stampa d’oltreoceano di settore: «Era dai primi mesi del 2021 che girava voce che la villa di Los Feliz fosse sul mercato», scrive la rivista Dirt, che tiene d’occhio le proprietà immobiliari di lusso negli Stati Uniti, e in California in particolare, «ora gli atti confermano che l’accordo si è chiuso e la residenza, una dimora costruita nel 1926, acquistata da Eva Mendes nel 2008 per 3,2 milioni di dollari, è stata venduta per 4,9 milioni di dollari [pari oggi a quattro milioni e mezzo di euro (ndr)]». Ad acquistarla, aggiunge il magazine, una coppia sposata, «ovviamente molto ricca, ma assolutamente non famosa».

Data la arcinota riservatezza della coppia Mendes-Gosling, tutta la faccenda si è svolta in maniera discreta e senza fanfare, e l’affare è stato concluso senza che mai la casa apparisse sul mercato. Tant’è vero che – assicura Dirt – non sono mai state diffuse, neanche in forma anonima, le foto degli interni. Pare comunque che i nuovi proprietari abbiano un bel po’ di spazio da arredare: la casa è grande complessivamente circa 3mila metri quadri, conta quattro camere da letto e altrettanti bagni, diversi patio e terrazzi e una piscina «elegantemente rettangolare». All’edificio principale si accompagnano anche un garage distaccato, che può ospitare fino a tre automobili, e una piccola dépendance nella quale la coppia aveva organizzato una specie di ufficio. Il tutto è immerso in un giardino di poco più di 1200 metri quadrati, circondato dalle siepi e dai bambù «più alti di Hollywood», a garanzia della privacy dei celebri residenti.

Legati dal 2011, la star di La La Land e l’attrice di Hitch – che da quando è diventata mamma si è presa una pausa dal cinema – si sono conosciuti sul set di Come un tuono e hanno due figlie, Esmeralda e Amada. Sarebbero proprio le due bambine la ragione per cui hanno messo in vendita la casa: i genitori vogliono che crescano in un ambiente più tranquillo e meno rutilante di Hollywood.



Dove andranno? Probabilmente in Canada, nel natìo Ontario di Ryan Gosling, dove vive la famiglia di lui, a cui Eva Mendes è molto legata, oppure a Toronto, dove hanno già un’altra proprietà. Quel che è certo è che loro non pubblicheranno le foto del trasloco sui social.



