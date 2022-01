Paola Iezzi saluta le feste con una Epifania… supersexy

Vacanze sexy per Paola Iezzi, concluse perfettamente a tema. La cantante, in questi giorni a Stoccolma, si era già fatta notare negli ultimi giorni dell’anno con un post in cui, in abito da sera, mostrava il seno tra l’ironico e il provocatorio. E per l’Epifania ha deciso di chiudere le feste con una serie di scatti in cui si mostra inguainata solo da un body a rete, che poco lascia alla fantasia. “L’Epifania… che tutte le feste si porta via” scrive lei a commento delle foto, lasciando seguire la frase da alcune emoticon tra cui una fiammella che ben rende l’idea della malizia del post.

