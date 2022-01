Kate Middleton, i primi 40 anni di una futura regina

Il prossimo 9 gennaio Kate Middleton compirà 40 anni. Stando alle ultime indiscrezioni i festeggiamenti avranno un basso profilo, ma si tratta comunque di un traguardo importante, il momento giusto per fare bilanci. La duchessa può guardarsi indietro con orgoglio. Ha costruito la sua vita da futura regina consorte con saggezza e discrezione. Non è un caso che la regina Elisabetta l’abbia nominata nel suo discorso di Natale: è stato un onore, un riconoscimento e un ringraziamento alla donna che ha conquistato la royal family e gli inglesi, ritagliandosi un posto d’onore nella Storia del Regno Unito.

Kate l’impeccabile

Una buona parte del suo successo Kate Middleton lo deve a mamma Carole. È stata proprio quest’ultima, ex hostess della British Airways, a spingere la duchessa di Cambridge a dare sempre il meglio. Senza forzarla, ma intuendo e facendo leva sui suoi punti di forza. L’esperta Ingrid Seward ha spiegato al Mirror: “Kate è il prodotto di sua madre. Fin da piccola è stata cresciuta per fare tutto alla perfezione. Sua madre Carole l’ha incoraggiata a praticare diverse attività e a eccellere in ciascuna: dallo sport alla cucina, Kate ha imparato a fare tutto e a farlo in modo eccellente. Dalla vela allo sci, pratica con successo diverse discipline, perfino l’arrampicata. Sa cucinare, sa suonare il pianoforte, si sa vestire e sa anche cucire. Suo padre le ha insegnato a giocare a tennis ad alti livelli. È stata la sua ambiziosa madre a incoraggiarla ad apprendere tutte questa abilità. Non c’è niente che [Kate] non sia preparata ad affrontare”.

No, Kate Middleton non è un’aliena, ma una donna dalle mille risorse che ha imparato a impiegare bene il suo tempo, grazie ai consigli materni. Forse Carole ha agito così immaginando già la figlia sul trono? Possibile, ma è più probabile che abbia voluto valorizzarne le qualità, dandole la chiave per accedere negli ambienti più altolocati. La signora Middleton, poi, non ha tralasciato di coltivare l’umanità della figlia: “Kate è brava e paziente ad ascoltare. È brava con i bambini e con gli anziani, grazie all’educazione che ha ricevuto”, ha detto ancora la Seward. Kate Middleton sembra nata per indossare la corona. Come se avesse studiato una vita per prepararsi al futuro ruolo che il destino le ha riservato. Al pari della regina Elisabetta.

Kate come Elizabeth Bowes-Lyon

Molto interessante è il paragone, fatto dal Corriere della Sera, tra Kate Middleton e la Regina Madre, ovvero Elizabeth Bowes-Lyon. Due donne di carattere, ma all’apparenza fragili, rassicuranti, dai lineamenti delicati e le espressioni a tratti fanciullesche. In realtà due instancabili lavoratrici al servizio della Corona. Chissà se Sua Maestà ha ravvisato nella duchessa di Cambridge la stessa tempra di sua madre. Cecil Beaton, che ebbe l’onore di fotografare Elizabeth Bowes-Lyon, la descrisse così: “Un marshmallow forgiato da una saldatrice”. In effetti fu proprio Elizabeth a donare al marito, Giorgio VI, quella sicurezza in se stesso che gli mancava e a diventare la spina nel fianco di Hitler, che la definì “la donna più pericolosa d’Europa”. Kate Middleton le somiglia molto. Non è una principessa triste come Lady Diana anche perché, fa notare il biografo Andrew Morton, la duchessa è entrata nella cerchia dei Windsor “con una diversa maturità rispetto a Diana che si sposò neppure ventenne”.

L’impegno umanitario e lo stile

Soltanto da un anno circa la figura di Kate Middleton sta davvero assumendo i tratti della regalità, diventando una figura di spicco nella royal family, grazie a progetti umanitari interamente ideati da lei, basati sulle sue emozioni e su ciò che sente nel profondo. Dalle iniziative per l’infanzia al concerto di Natale, dove l’abbiamo vista suonare il piano, una delle abilità a cui l’ha preparata sua madre con lungimiranza. Dagli eventi in smart working al libro fotografico sulla pandemia “Hold Still. A Portrait of our Nation in 2020”. Il suo lavoro è supportato e valorizzato tanto dalla Regina, quanto dal principe Carlo, da Camilla e, soprattutto, dal principe William. Anche dal punto di vista dello stile Kate Middleton è perfetta: ha creato una sua immagine elegante e già iconica, che alterna con sapienza capi di Alexander McQueen con outfit di Zara.

Al Corriere della Sera la scrittrice Philippa Gregory ha detto che essere una regina o una principessa, oggi, deve essere “un lavoro terribile”, perché parliamo di“giovani donne trattate come oggetti da guardare”. Non è sempre così. Di certo non è più come in passato. Kate Middleton non deve sentirsi una specie di oggetto in esposizione, bensì una donna concentrata su un lavoro che le piace, sa fare, le viene naturale. La duchessa sa quello che vuole. Dietro al suo sorriso c’è un’incredibile determinazione. Kate può essere d’ispirazione per tutti perché ha due qualità fondamentali: la prima è la dedizione, la passione in tutto ciò che fa. La futura regina vede il suo obiettivo e non si lascia distrarre. La seconda è una dote che oggi non va molto di moda. Neppure Harry e Meghan l’hanno davvero compresa: la riservatezza.

Francesca Rossi, ilgiornale.it