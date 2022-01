Italia 1, serata a tutta azione con “I mercenari 2”

Stasera, in prima serata su Italia 1, va in onda “I mercenari 2“, film del 2012 diretto da Simon West.

A distanza di due anni dal primo capitolo, torna la squadra degli “eroi sacrificabili” capitanati da Barney Ross (Sylvester Stallone), che riunisce il gruppo al completo per portare a termine un lavoro apparentemente molto semplice, commissionatogli da Mr. Church (Bruce Willis). Le cose purtroppo però iniziano ad andare per il verso sbagliato e uno di loro viene brutalmente ucciso: i Mercenari saranno quindi costretti a cercare vendetta in un territorio ostile dove tutto e tutti sono contro di loro…

Accanto al cast stellare di attori già presenti nel primo episodio, il film segna il ritorno in pianta stabile alla recitazione cinematografica di Chuck Norris e Arnold Schwarzenegger e vede inoltre l’ingresso nel gruppo di Liam Hemsworth e Jean Cleaude Van Damme, che intrepreta la parte del “cattivo”.

Come per il primo capitolo, anche in Mercenari 2 la sceneggiatura è curata da Sylvester Stallone.

Recensito positivamente dalla critica, il film ha incassato in tutto il mondo 312.573.423 di dollari.