Rete 4, stasera nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”. Interverrà Domenico Arcuri

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri e il leader della Lega Matteo Salvini saranno ospiti di Paolo Del Debbio nella prima puntata del 2021 di “Dritto e Rovescio”, in onda, in prima serata su Retequattro.

Con il commissario Domenico Arcuri si commenteranno le nuove chiusure per il contenimento dell’emergenza decise dal Consiglio dei Ministri e il piano delle vaccinazioni, analizzando i numeri, il calendario delle somministrazioni e domandandosi se si riuscirà a raggiungere l’immunità di gregge senza rendere il vaccino obbligatorio. Tra i temi affrontati con il leader leghista Matteo Salvini, le tensioni all’interno della maggioranza e la crisi economica che sta colpendo molti cittadini italiani.

Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato – come di consueto – alle difficoltà dei commercianti, fortemente penalizzati dalle persistenti restrizioni e preoccupati per i ristori che appaiono spesso insufficienti e in ritardo.