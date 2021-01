Le donne di Sanremo 2021: “Incontrada, Miriam Leone e Matilde Gioli contattate dalla Rai”

Dopo l’ufficialità della presenza di Elodie e Achille Lauro sul palco dell’Ariston, si continua a lavorare per completare il cast del Festival di Sanremo 2021. Nelle ultime ore sono emersi alcuni nomi femminili con i quali la Rai sarebbe in trattativa. Si parla di Vanessa Incontrada, Miriam Leone e Matilde Gioli, ma si fa anche il nome di Giovanna Civitillo, che potrebbe essere sul palco dell’Ariston al fianco del marito Amadeus.

Il Festival di Sanremo 2021 si avvicina, al netto di tutte le complicazioni organizzative che in quest’anno di Covid rendono la kermesse più ardua e incerta. Mentre si continua a parlare degli aspetti burocratici relativi alla gestione del pubblico da portare all’Ariston – è ancora in piedi l’ipotesi di una nave da crociera per creare una bolla anti-Covid



– E parallelamente agli aspetti burocratici, con un incontro tra la Rai e i commerciantidella città per pianificare l’accoglienza, si parla anche e soprattutto dell’aspetto artistico e il cast che caratterizzerà la 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021.

I primi nomi femminili di Sanremo 2021

La scorsa settimana Amadeus ha ufficializzatola presenza di Elodie e Achille Lauro sul palcocome co-conduttori, ma i due concorrenti della scorsa edizione non saranno i soli a salire sul palco al fianco del conduttore. In queste ore circolano molti nomi femminili che potrebbero andare a rimpinguare la lista di coloro che co-condurranno Sanremo 2021 con Amadeus. Stando alle indiscrezioni del settimanale Chi, l’organizzazione avrebbe già contattato diverse donne del mondo dello spettacolo e si tratterebbe di nomi diversamente accattivanti, alcuni molto graditi al grande pubblico, altri meno noti. Tra quelli cui la Rai avrebbe manifestato interesse ci sono innanzitutto Vanessa Incontrada, amatissima dal pubblico di Rai1, Miriam Leone reduce da Danza con me di Roberto Bolle e Matilde Gioli, che invece si è fatta conoscere definitivamente al pubblico di Rai1 con la prima stagione di Doc – Nelle tue mani.

La suggestione Giovanna Civitillo a Sanremo 2021

Ma non sono le sole. A loro si aggiunge il nome della top model Mariacarla Boscono, così come si parla di un possibile ritorno di Georgina Rodriguez e Diletta Leotta, che lo scorso anno avevano presentato con Amadeus una serata a testa del Festival di Sanremo. E non è tutto, perché a voler parlare di indiscrezioni e di voci che circolano, non si può escludere nemmeno quella rilanciata da TvBlog nelle scorse ore, secondo cui tra le possibilità si contempla anche quella di Giovanna Civitillo a Sanremo 2021 sul palco dell’Ariston al fianco di suo marito Amadeus. Una scelta certamente rischiosa, che potrebbe essere tuttavia accattivante, soprattutto se connessa alla presenza sul palco di Fiorello, amico della coppia.

Andrea Parrella, Tv.fanpage.it