Tiziano Ferro e il marito Victor a Latina dai suoceri: progetti importanti

Tiziano Ferro e il marito Victor Allen hanno trascorso le vacanze in Italia, più precisamente a Latina, dove abita la famiglia del cantante. Infatti, durante le feste di Natale, il magazine Chi ha immortalato la coppia per le vie del comune laziale. E pare che i due abbiano dormito sotto lo stesso tetto dei suoceri, come assicurano i ben informati. Dagli scatti divulgati dal settimanale di Alfonso Signorini si evince un clima rilassato, spensierato e gioioso. Peccato che dopo aver goduto dell’atmosfera vacanziera, Allen e Ferro si sono dovuti separare, causa impegni professionali: Victor ha fatto rientro in California, mentre Tiziano si è fermato in Italia. Ad attenderlo i preparativi del 70esimo Festival di Sanremo, di cui sarà uno dei protagonisti.

“Tiziano Ferro e il marito Victor Allen – si legge su TgCom24 – a passeggio, in teneri atteggiamenti, per le vie di Latina dove vive da sempre la famiglia Ferro e dove ha dormito, per la prima volta, la coppia. Tutti sotto lo stesso tetto e niente hotel, assicurano i beninformati”. Oltre allo spiffero sulle vacanze natalizie, il gossip racconta anche di un’altra possibile novità nel 2020 per la coppia: “E dietro un grande amore ci sono sempre grandi progetti. Si parla di una casa in Italia, per la gioia della signora Giuliana che non è ancora andata a trovarli dall’altra parte dell’oceano, ma anche dell’idea di allargare la famiglia”.

Tornando alle vacanze appena trascorse, il settimanale Chi ha inoltre fatto sapere che oltre a papà Sergio e mamma Giuliana, a far compagnia a Victor e Tiziano a Natale c’è stato anche il fratello minore di quest’ultimo, Flavio. Ora però la coppia si è temporaneamente divisa: “Victor è tornato in California, mentre Tiziano è rimasto in Italia. Lo attende il 70° Festival di Sanremo, dove sarà ospite di Amadeus tutte le sere, un documentario sulla sua vita e un lungo tour che lo porterà in giro per gli stadi di tutta Italia”.

