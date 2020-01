L’ex tronista Nilufar Addati confessa di aver appena rifatto il seno: ‘Ho corretto una cosa che non mi piaceva, la distanza, era ascellare’

Nilufar Addati ha rifatto il seno. L’ex tronista lo ha confessato sul social, spiegando che erano un paio d’anni che pensava alla possibilità di corregge una cosa del suo petto che non le piaceva, ovvero la distanza tra le mammelle. Aveva un seno “ascellare”, come lo ha definito lei in alcune Stories pubblicate su Instagram. La 21enne, che circa un anno fa ha interrotto la sua relazione con Giordano Mazzocchi, il ragazzo che aveva conosciuto a ‘Uomini e Donne’, ha approfittato delle vacanze natalizie per poter passare la convalescenza a casa con i suoi genitori.



“Ho corretto questa cosa, non c’è stato nessuno stravolgimento particolare. Era da tanto tempo che ci pensavo e negli ultimi mesi io e la mia famiglia abbiamo organizzato tutto per riuscire a fare questa cosa. L’ho fatto in questo periodo perché posso stare a casa e ci sono mamma e papà che si prendono cura di me. Sono davvero molto contenta e spero che possiate essere anche voi felici per me”, ha poi aggiunto.

Gossip.it