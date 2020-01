Rai Storia, stasera “Italiani” racconterà Indro Montanelli

Il racconto del Novecento attraverso la scrittura controcorrente di Indro Montanelli. Lo propone il documentario di Rai Cultura “Indro Montanelli”, in onda alle 21.10 su Rai Storia, per il ciclo “Italiani”. Il filmato ricostruisce il percorso umano e professionale del giornalista nato nel 1909 a Fucecchio, in Toscana. In primo piano i suoi rapporti con il fascismo e con Mussolini, prima esaltanti e poi conflittuali; l’esilio in Estonia, le corrispondenze dal fronte, la testimonianza della rivolta ungherese del 1956; e poi il suo lavoro a “Il Corriere della Sera”, a “il Giornale” e a “La Voce”, ultima sua creatura editoriale. E ancora, l’attentato subìto a Milano nel 1977 e il suo rapporto controverso anche con la morte, sopraggiunta nel 2001. Una vita raccontata dalla voce dei giornalisti Tiziana Abate, Marcello Foa, Roberto Gervaso e Giancarlo Mazzuca.