Eleonora Daniele mamma: ‘Sì è vero, sono incinta, aspetto una bambina e la chiamerò Carlotta’

Eleonora Daniele è incinta. La conduttrice conferma le voci di gravidanza in diretta tv a “Storie Italiane”. Mentre scorrono i titoli di coda del programma che conduce con grande successo su Rai1, la bionda 43enne, che lo scorso 14 settembre ha sposato il compagno Giulio Tassoni, emozionata e con gli occhi lucidi confessa: “E’ vero sono incinta, aspetto una bambina e la chiamerò Carlotta”.

Il pubblico applaude all’annuncio della dolce attesa. Eleonora Daniele è raggiante: diventerà mamma di una femminuccia di cui, con il marito, ha già deciso il nome. “Volevo condividere con voi questa emozione . Per me è un grande desiderio che sta diventando realtà”, spiega al pubblico che gioisce con lei per la cicogna in arrivo.

Eleonora Daniele non si nasconde: rivela di essere incinta in televisione. Anche sulle pagine di DiPiùTv parla della gravidanza. “Sì, è vero, aspetto un figlio e sono felicissima, finalmente posso dirlo”, dice la presentatrice.

La bionda fa sapere che non si fermerà durante la gestazione: “Continuerò a lavorare anche con il pancione, perché voglio condividere questa gioia con il pubblico fino al parto, come ha anche fatto la mia amica e collega Lorena Bianchetti, che ha lavorato fino all’ultimo periodo della gravidanza…”.



(gossip.it)