Rai Radio 1, presentato il nuovo palinsesto. Roberto Sergio: “Le novità favoriranno l’ampiezza dell’informazione”

“Tutte le novità che abbiamo messo in pista negli ultimi mesi vanno nella direzione di migliorare la tempestività e di favorire il pluralismo e l’ampiezza dell’informazione. Elementi chiave per i nostri canali di stampo giornalistico come Rai Radio 1, Rai Radio 1 Sport, Gr Parlamento”.

E’ stato questo il commento di Roberto Sergio, Direttore Rai Radio, in occasione della conferenza stampa di presentazione del palinsesto di Radio 1 da parte del neo direttore Luca Mazzà. “Il percorso che abbiamo avviato e in gran parte già compiuto si sviluppa su più fronti – ha continuato Sergio -: dalla copertura del segnale digitale alla comunicazione, dalla fornitura di kit per produzioni in mobilità alle partnership. Tutti temi che vanno nella stessa direzione: ridurre i tempi produttivi e avere la possibilità di coprire un maggior numero di eventi. Nel mondo di oggi dove l’informazione è davvero real time, credo che queste scelte strategiche siano cruciali per un posizionamento vincente di Rai Radio 1, Rai Radio 1 Sport e Gr Parlamento. Con Luca Mazzà, che guida i due canali, siamo fin da subito entrati in grande sintonia e sono sicuro che farà un ottimo lavoro, come già è possibile intuire dai nuovi palinsesti che ha presentato oggi”.

La Direzione Rai Radio realizzerà inoltre un nuovo studio a Saxa Rubra interamente dedicato a Rai Radio 1, Rai Radio 1 Sport, Gr Parlamento. Lo studio sarà costruito in modalità radio televisiva, come i nuovi nati di via Asiago: studi polivalenti, moderni e dotati delle più avanzate tecnologie. In particolare tutti i nuovi studi permettono le riprese televisive per la messa in onda sulle tv connesse.

La piattaforma Rai Radio conta i canali generalisti e di servizio: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Isoradio, Gr Parlamento, i due spin off Rai Radio 1 Sport e Rai Radio 2 Indie, e i 5 specializzati: Rai Radio Classica, Rai Radio Kids, Rai Radio Live, Rai Radio Techete’, Rai Radio Tutta Italiana. Entro il 2019 è atteso lo spin off di Rai Radio 3. Tutto il pacchetto è fruibile su tutti i device digitali: web, app, ddt, sat e dab+.

Un Gr ogni ora e programmi di rete con approfondimenti e fili diretti con il contributo di commentatori,

opinionisti ed esperti. Un racconto che valorizzerà l’identità dei Giornali radio Gr1, Gr2, Gr3 accentuandone la differenziazione per reti. Tra le novità del Gr1 l’allungamento di tre minuti dell’edizione

delle 8:00, una delle più importanti, per rafforzarne il carattere di ”ammiraglia” dell’informazione. “Un ampliamento controcorrente che consentirà l’approfondimento della notizia del giorno con interviste e

schede esplicative. Per il palinsesto della rete Radio1 più informazione e notizie in diretta, senza rinunciare alla musica di qualità”, ha spiegato il nuovo direttore di Radio1 e Gr1, Luca Mazzà, illustrando il nuovo palinsesto della prima rete radiofonica della Rai, che – dice – “accentua la sua vocazione all news”, e dei Gr2 e Gr3.

Le principali novità del 2019

Il mattino di Radio1

Il mattino di Radio1 è la trasmissione che accompagna il risveglio degli italiani. Un nuovo format dove troveranno spazio le notizie più aggiornate della notte, la rassegna stampa ma anche la musica di qualità e l’intrattenimento intelligente affidato a e Gianmaurizio Foderaro e Dario Salvatori, due voci storiche della Radio. Per la parte giornalistica si alterneranno di settimana in settimana Francesco D’Ayala e Giovanni Acquarulo, il tutto affidato alla cura di Carlo Cianetti. News, aneddoti, curiosità, anche attraverso lo sterminato patrimonio delle Teche Rai, e poi un nuovo modo di offrire le informazioni meteo e sulla viabilità con la presenza in studio dei colleghi di Rai pubblica utilità, fino all’oroscopo della giornata. Il mattino di Radio 1 sarà il buongiorno radiofonico all’Italia, dalle 05.05 alle 07.00, dal lunedì al venerdì.

Centocittà. In diretta con l’Italia

Cento città. In diretta con l’Italia, è lo sguardo rigoroso di Radio 1 sul territorio e le realtà locali. In collaborazione con la Tgr, Cronaca, storie, eccellenze, il costume, gli appuntamenti, l’attualità sempre con voi per vivere scoprire sorprendervi da ogni angolo della nostra penisola. Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 10.30 (il lunedì a partire dalle 10.00).

Ilaria Amenta, Gianluca Semprini (‘prestato’ da RaiNews24, per lui un ritorno alla radio) e Duccio Pasqua per la parte musicale vi aspettano ogni mattina su Radio1.

Radio1 Giorno per Giorno

Nello spazio di informazione del secondo mattino torna con una veste ampliata e rinnovata Radio1 Giorno per giorno. Tanta attenzione alla cronaca e all’attualità con una sensibilità particolare rivolta alla vita quotidiana degli ascoltatori alle prese con la salute, i consumi, i risparmi e le esigenze familiari. Diritti e doveri dei cittadini declinati in diversi contesti: scuola, ambiente, lavoro, tribunali, ospedali, pubblica amministrazione, banche.

La trasmissione, condotta da Eleonora Belviso e Francesca Romana Ceci dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 11.45 si arricchisce di nuove voci: quella di Savino Zaba, che intreccerà alla cronaca, alle interviste e testimonianze, il racconto e le suggestioni che arrivano dal mondo della musica. Le pillole di salute di Annalisa Manduca e le tendenze delle società a cura di Maria Teresa Lamberti. Infine l’appuntamento quotidiano con Marco Liorni, noto volto televisivo ma da sempre amante della radio, che racconterà la sua Italia.

Radio di Bordo

Dove vanno i marinai… e non solo loro. Voci dal mare, tra grandi avventure e momenti di vita quotidiana. Racconti di chi vive sulle coste e tra le onde per passione o per necessità, per svago o lavoro, sport o turismo. Un ambiente da rispettare e difendere. Una costa da riscoprire e valorizzare. Una cultura che affonda le proprie radici nell’abilità dei navigatori. “Radio di Bordo” lascia gli ormeggi ed è pronta a salpare. Con Raffaele Roselli, dal 12 gennaio ogni sabato alle 10.05 su Radio1.

