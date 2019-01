Harry e Meghan: la Regina negherà il titolo reale al nascituro?

Quando nascerà, il figlio di Meghan Markle e del Principe Harry potrebbe non essere nominato Sua Altezza Reale: ecco le ragioni della questione

Il figlio di Meghan Markle e del Principe Harry potrebbe non ricevere il titolo di “Sua Altezza Reale”.Non si tratta però di una misura punitiva della Regina Elisabetta II, bensì di qualcosa che è nella volontà dello stesso Harry. Il Principe, come riporta l’Express, in passato ha spesso espresso il desiderio di vivere una vita normale, insieme alla sua famiglia. Meghan è al momento incinta e in primavera darà alla luce il suo primogenito, il nuovo Royal Baby: per il piccolo potrebbe essere comunque difficile avere una cita normale, lontano dalla ribalta mediatica, ma non possedere il titolo di Sua Altezza Reale potrebbe comunque aiutare lievemente nell’obiettivo. A questo si aggiunge, però, che il Principe Carlo pare desideri una Royal Family meno allargata, con soli il suo nucleo famigliare e quello del futuro Principe di Galles – cioè il Principe William, il suo primogenito. Tanto più che in passato fa era questa la consuetudine nel Regno Unito, dai tempi di Re Giorgio V, poco più di un centinaio di anni fa. Nel nel 2012, tuttavia, Elisabetta II ha cambiato un po’ le cose, permettendo non solo al figlio maggiore dell’attuale Principe di Galles di avere quel titolo, ma anche a eventuali fratelli minori e ai loro figli. Lo ha fatto ricorrendo a una prerogativa reale per cui non è necessario consultare il Parlamento. Presumibilmente, se il figlio di Harry e Meghan sarà un maschietto, avrà il cognome Mountbatten-Windsor e il titolo di conte di Dumbarton, mentre un’eventuale femminuccia sarà semplicemente lady Mountbatten-Windsor.

Elisabetta Esposito, ilgiornale.it