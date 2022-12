Martina Maccari racconta la crisi matrimoniale con Leonardo Bonucci: “Mesi difficili”

La moglie del calciatore bianconero racconta come ha superato tutto perché l’amore è molto più di foto postate e dichiarazioni social

Martina Maccari, moglie del calciatore della Juventus Leonardo Bonucci, apre il suo cuore ai follower raccontando la crisi matrimoniale attraversata qualche tempo fa e i mesi difficili per la malattia del figlio.

Approfitta delle domande nelle Storie per confessare come è riuscita a superare tutto. “Ho messo in dubbio tutto, temendo di non riuscire a tornare quella che ero prima della partenza. Nonostante questo, a casa nostra il matrimonio è una cosa seria e l’amore è molto più di foto postate e dichiarazioni social” dice la Maccari.

La malattia del figlio

Quando il figlio di Martina Maccari e Leonardo Bonucci, Matteo, aveva solo due anni è stato colpito da una patologia che ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza alla testa. Era il 2016 e la coppia ha vissuto mesi davvero complicati con il fiato sospeso. “All’inizio io e Leonardo ci siamo allontanati: gli eventi difficili mettono alla prova. Poi, però, alla fine del viaggio ci siamo ritrovati più uniti. La malattia di Matteo ha messo a rischio la nostra coppia… All’inizio si marcia compatti, ma se il percorso è lungo e doloroso c’è il rischio di perdersi” aveva raccontato la Maccari in un’intervista a “Diva e donna” tempo fa. Ora Matteo Bonucci ha superato la malattia e sta bene.

Martina e la crisi matrimoniale

Martina Maccari è sempre stata schietta con i follower. Quando apre il suo cuore parlando dei “mesi difficili” spiega anche come è riuscita a superare tutto e ora lei e il calciatore vanno d’amore e d’accordo: “A casa nostra il matrimonio è una cosa seria e l’amore è molto più di foto postate e dichiarazioni social”. Ma gli haters sono in agguato. Uno scrive: “Quindi all’improvviso è finita la crisi con tuo marito? É bastata una vacanza di lusso? Fammi sapere che se funziona provo pure io con mia moglie”. La moglie del calciatore juventino non è stata certo zitta e ha risposto per le rime: “Mia figlia, 4 anni da compiere, ha di certo più buonsenso del tuo”. Anche a chi l’accusa di essersi innamorata di Leonardo Bonucci solo perché calciatore ricco e famoso, Martina Maccari replica decisa: “Veramente quando ho conosciuto mio marito non era famoso e non aveva una lira”.

La famiglia Bonucci

Martina Maccari, 37 anni, e Leonardo Bonucci, 35 anni, stanno insieme dal 2008, si sono sposati nel 2011 e hanno tre figli Lorenzo, Matteo e Matilda. “Ci siamo conosciuti telefonicamente, quasi per scommessa” avevano raccontato tempo fa. Lei si trovava a Viterbo per studiare, lui ancora non giocava nella Juventus. Poi sono arrivate le nozze nel giugno del 2011 a Siena. L’anno dopo è nato Lorenzo, nel 2014 Matteo e Matilda, l’ultima arrivata nel 2019.

La dedica di Leo a Martina

Un mese fa per il compleanno di Martina Maccari, Leonardo Bonucci ha scritto un post dolcissimo con le foto più belle della coppia. “La mia fortuna è stata averti incontrata, esserci presi per mano ed aver continuato la strada della vita insieme. Sopportandomi, nella maggior parte del percorso, e supportandoci l’un l’altra. Grato alla vita e a quello che mi ha riservato con te accanto. Buon compleanno amore”.