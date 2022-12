“Grande Fratello Vip”, eliminato Luciano Punzo

Alfonso Signorini annuncia che il reality andrà in onda anche al sabato a partire dal 10 dicembre. Gegia presenta Mehmet, Ginevra Lamborghini torna nella Casa: in nomination Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro

IN ONDA ANCHE AL SABATO SERA – Il conduttore Alfonso Signorini annuncia ai vipponi collegati nella Casa che il “Grande Fratello Vip”, in prima serata su Canale 5, nelle prossime settimane andrà in onda anche al sabato sera (a partire da sabato 10 dicembre) oltre al lunedì: “Andremo in onda anche il sabato sera, il pubblico ci vuole anche nel weekend”, spiega.

IL RAPPORTO TRA ANTONINO E ORIANA – “Oriana ti senti usata da Antonino? Il vostro rapporto è andato molto in là”, attacca Signorini. La bella venezuelana replica: “Mi sono sentita così male perché Antonino voleva far intendere che tra noi non è mai successo niente, questo mi ha fatto male”. Antonino interviene: “Il termine usare mi perseguita da anni, anche fuori dalla casa”. “Ci sono stati solo baci e carezze, Antonino mi piace davvero”, sottolinea Oriana. “Perché ci sei tornata se ti fa stare così male? Sono contenta per te ma cerca di trovare una quadra”, le chiede Sonia Bruganelli. “Mi ha convinta”, risponde la ragazza. “Lei è furba e lo provoca… Antonino mica è di ferro…”, interviene Orietta Berti. “Mi piace di viso ma fisicamente potrebbe essere meglio…”, ride Oriana. “Sono un papà”, si giustifica lui.

ANTONELLA TRA EDOARDO E ANTONINO – “Ho chiesto la camicia ad Antonino perché ne ha tante”, spiega Antonella. “A me ha detto che ci ha pensato che mi poteva dare fastidio ma mi ha detto che non l’ha fatto apposta”, interviene Edoardo. Quanto a “sei un porco” detto a Spinalebese, Donnamaria si giustifica: “Pensavo di avere una certa confidenza con lui, ma mi ha smentito, non mi considero più un suo amico”. Antonino tuona: “Sono attacchi di nervosismo, ma io non rispondo con le stesse offese”. “Io e Antonino parliamo tantissimo, ci comportiamo come due amici, ho lo stesso rapporto con Luca”, spiega la Fiordelisi. “Pensi che io mi comporti in maniera provocatoria con Antonella?”, chiede Antonino. “Io me la prendo solo con lei”, risponde Edoardo.

ANTONINO E LE SUE SORELLE – Antonino ha due sorelle, una più grande, Assunta, con la quale è “fratello” e una più piccola, Lucia, con la quale è “padre”. “‘Stai attento alle tue donne’ mi ha detto mio papà prima di morire. Ho avuto un senso di responsabilità… mia sorella più grande è il mio servente, è la più saggia, con lei non posso mentire… con la più piccola invece la controllo attraverso degli amici… una volta aveva visto un ragazzo che non mi piaceva e sono andato a notte fonda a casa farle capire che stava sbagliando, ho pedinato anche la grande”, spiega Spinalbese. Poi corre in giardino e le incontra. “Siamo felici di te Nino perché sei fatto così, siamo orgogliosi di te, ci manchi – dice Assunta in lacrime – sei il regalo più bello che la vita ci ha fatto, devi lasciarti scivolare le cose, la gente ti giudicherà sempre, devi divertirti e fregartene”. “Lo che tu non volevi – interviene Lucia – sono qui perché mi vedi sempre come una bimba ma voglio dimostrarti che sto crescendo e voglio che tu mi veda come una donna. Sono felice perché ti stai aprendo, anche parlando di papà… Luna non si è dimenticata di te, cammina benissimo, è uguale a te, sei un padre meraviglioso”.

PAMELA PRATI INCONTRA PATRIZIA E WILMA – Pamela Prati incontra Patrizia Rossetti e Wilma Goich. “Patrizia, non sono venuta qui per aggredirti, mi è dispiaciuto tantissimo vedere te dire delle cose nei confronti di Micol, anche nei miei confronti non sei stata carina, io ti voglio bene e mi spiace che non mi hai capito. Mi hai nominato e l’ho scoperto fuori. Non ho mai fatto un confessionale parlando male di te… hai detto che sono falsa, e che faccio finta di piangere, che sono una attrice, che piango senza lacrime”, spiega Pamela. Patrizia si difende: “Ti ho sempre detto tutto in faccia, passi da momenti in cui urli a momenti in cui sei fantastica, a volte non la trovo sincera, da dolce diventa aggressiva”. “Quando mi hai detto di vergognarmi sono stata molto male, ho pianto”, interviene Wilma. Le tre si confrontano in modo molto accesso, la pace è lontana.

“I BASCIAGONI ASPETTANO CELINE” – Alfonso Signorini spoilera in diretta il nome della bambina che aspettano Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La coppia, che si è innamorata nella Casa del Grande Fratello Vip, a “Verissimo” ha svelato il sesso, ovvero una femminuccia. Ma il direttore di “Chi” e conduttore del reality involontariamente ha detto che la bimba si chiamerà Celine. Giulia Salemi gli fa notare che i social sono impazziti per lo spoiler: “Ma non lo avevano detto a Verissimo? Ma io che sbaglio sempre tutti i nomi proprio questo dovevo azzeccare?”, ride Signorini.

GEGIA INCONTRA MEHMET – Le donne della casa vanno in giardino e conoscono Mehmet senza però sapere la sua identità. Arriva quindi Gegia e lo bacia così scoprono la verità. “Esiste, è bello, è dolcissimo, Antonella come vedi non è un amore platonico”, dice Gegia. Signorini li invita a baciarsi. “Abbiamo passato un bel weekend”, continua Gegia. “Grazie per tutto, sono innamorato di Gegia…”. “Mehmet non ha il permesso di soggiorno e quindi ci stiamo adoperando, lavora nell’edilizia e cerca lavoro in Italia”, spiega Gegia.

EDOARDO E MICOL, LA COPPIA CHE NON SCOPPIA – “Una coppia che non scoppia”, afferma il conduttore parlando di Tavassi e Micol. “Un bacio d’affetto glielo darei, ma adesso non me la sento” afferma la concorrente nel Confessionale. “Qual è la situazione?”, chiede il conduttore a Micol per chiarire a che punto è il rapporto con Tavassi. La vip, sebbene imbarazzata, afferma che l’alchimia che è scaturita con il concorrente è tangibile e non si può nascondere: “È una persona che mi piace tantissimo e che sto conoscenza”. Micol non vuole vivere un rapporto con il peso delle telecamere. “Tra venti giorni Natale, ci sarà il bacio sotto al vischio?”, chiede Signorini, ma per lei risponde Tavassi che non crede accadrà granché. “Non ho chiesto la consulenza ad Antonino, altrimenti finiva anche in questo triangolo”, interviene Edoardo. “Tocca stringere – afferma Luca – Micol dovrebbe assecondare il suo istinto e il suo volere, ma dovrebbe lasciarsi andare”. Mentre Antonino consiglia alla vip di fare tutto quello che non ha fatto lui, andarci cauto, ma anche vivere l’amicizia tra loro. Antonella, invece, pur notando l’alchimia, nota amicizia, non amore o interesse d’altro tipo.

LE NOMINATION SOLO PER GLI UOMINI – Le nomination si concentrano solo sugli uomini che sono in maggioranza. Gli immuni sono Luca e Antonino. Per gli uomini nomination palesi. Le donne in confessionale. Antonino nomina Charlie. Edoardo nomina Charlie. Luca nomina Alberto. Charlie nomina Edoardo. Attilio nomina Alberto. George nomina Tavassi. Tavassi nomina Charlie. Luca Onestini nomina Daniele. Daniele Nomina Alberto. Alberto nomina Daniele. Tocca alle donne. Antonella nomina Daniele. Giaele nomina Charlie. Patrizia nomina Daniele. Wilma nomina Donnamaria. Nikita nomina Alberto. Sarah nomina Daniele. Micol nomina Charlie. Oriana nomina Daniele.