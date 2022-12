Fedez annuncia il nuovo singolo “Crisi di stato”

Il rapper chiude il 2022 con una nuova canzone per i fan, in arrivo il 9 dicembre

Fedez ha annunciato il nuovo singolo intitolato “Crisi di stato” e in arrivo il 9 dicembre, in radio e su tutte le piattaforme digitali, per Columbia Records/Sony Music Italy.

Il rapper ha condiviso la notizia sui social pubblicando una foto che lo vede completamente “ripulito” dai suoi numerosi tatuaggi che solitamente ricoprono il suo corpo.

IL 2022 MUSICALE DI FEDEZ – Se a livello personale questo 2022 è stato molto difficile, con la scoperta di un raro tumore neuroendocrino, Fedez chiude questo anno con successo nella sfera musicale. Il nuovo inedito segue infatti “La Dolce Vita” (triplo disco di platino) e “Viola“, che non ha ancora ottenuto nessuna certificazione ma che su Spotify conta quasi 9 milioni di stream.

BRANO SPOILERATO – Qualche settimana fa il rapper aveva fatto ascoltare ai follower una parte nel nuovo singolo in una delle sue numerose dirette Instagram e aveva spiegato: “Forse esco con una nuova canzone, è una bomba, sarebbe perfetta per Sanremo”. Non c’è traccia di Fedez tra i nomi che saliranno sul palco dell’Ariston dal 7 all’11 febbraio, ma i fan potranno ascoltare il brano a breve.

IL NUOVO SINGOLO – In “Crisi di Stato” Fedez spinge l’acceleratore sui bpm, aprendosi a nuove sonorità che riesce a esplorare in modo delicato e incisivo e, come cita il comunicato, lo vede perdersi nelle atmosfere di un rave hyperpop, accompagnato da una martellante cassa dritta e coronato da tutto il disilluso romanticismo che lo contraddistingue. Sempre su Instagram, l’artista lo aveva definito un “pezzo iper pop”. Il brano, prodotto da Davide Simonetta, ci mostra per l’ennesima volta un altro lato di Fedez.

IL CAMBIO DI LOOK – In queste ultime settimane il rapper ha optato per un cambio di look e adesso è perfettamente in linea con il resto della famiglia, tagliando i capelli molto corti ma soprattutto tingendoli di biondo. “Ora somiglio un po’ di più ai miei figli” ha scritto nel post Instagram con cui ha svelato il cambio. Per Fedez non è una novità dato che i suoi fan ricorderanno la tintura mostrata in anteprima sui social dell’estate del 2019.