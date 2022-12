Chiara Nasti: “Dopo il matrimonio con Mattia Zaccagni voglio un altro figlio”

L’influencer compagna di Mattia Zaccagni delle critiche se ne infischia e replica: “So che mamma sono”

Chiara Nasti fa la mamma a tempo pieno e dopo il matrimonio in programma con il compagno Mattia Zaccagni sogna altri figli.

E delle critiche degli haters se ne infischia replicando come sempre sui social: “Dedico tutto il mio tempo a mio figlio… Nonostante comunque potrei permettermi un aiuto, per ora non ne voglio neanche sapere. So che mamma sono, quindi nulla mi tocca, poi quello che conta è sola la mia famiglia ed il resto (come dico sempre) il nulla mischiato col niente”.

Prima le nozze poi un altro figlio

Chiara Nasti racconta il parto di Thiago che alla nascita, 16 novembre, pesava poco più di tre chili. “Il mio è stato un cesareo d’urgenza. Non era previsto. Stavo facendo il parto naturale ma poi non era più possibile perché i battiti di Thiago scendevano e non potevamo rischiare” ha confidato ai follower. A chi le fa i complimenti per quanto era bella con il suo pancione e la rivuole presto incinta lei replica così: “Ci sposeremo prima, perché voglio godermi tutto… poi assolutamente sì”. Non ha nemmeno fretta di tornare ad allenarsi: “Aspetterò i tempi giusti considerando che ho avuto un cesareo… con calma”. Per ora vive solo questo bellissimo momento pensando al suo piccolo e scrive su Instagram: “Ti amo da impazzire”.