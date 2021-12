Uomini e Donne, è finita tra Matteo Fioravanti e Noemi Baratto: le parole dell’ex tronista

Matteo Fioravanti ha deciso di interrompere il suo percorso a Uomini e Donne prima del previsto, folgorato dalla bella Noemi Baratto. Il tronista romano, dopo aver conosciuto la corteggiatrice partenopea, si è detto preso da questo incontro al punto di voler vivere lontano dalle telecamere il rapporto. La neo coppia si è mostrata serena e spensierata sui social, dividendosi tra Roma e Napoli per approfondire la conoscenza e far decollare il rapporto, poi qualcosa si è rotto. Noemi e Matteo sono apparsi sempre più lontani, anche durante i festeggiamenti per il compleanno del Fioravanti, che si è concentrato sulla famiglia.

In molti, infatti, hanno notato che Noemi si è comportata come una comparsa sullo sfondo e il fatto non ha fatto che moltiplicare i dubbi dei più curiosi. Dopo tante indiscrezioni, Matteoha deciso di rompere il silenzio e spiegare cosa è successo con Noemi, confermando la rottura definitiva. “La relazione tra me e Noemi non è andata. Non entro nel merito perché ho rispetto per lei e per me. Sapete che ho fatto una scelta molto anticipata rispetto al solito, ma non mi pento di nulla. Ci siamo ritrovati in una realtà, sono uscite troppe incomprensioni, differenze di carattere e tante altre cose che non dico qui per rispetto di entrambi. Ci abbiamo provato tanto, entrambi, fino all’ultimo. Non trovavo il motivo di farvi vedere situazioni in cui c’erano persone felici, quando nessuno dei due era felice. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi mandate. Ci tenevo a fare questo video perché penso che ve lo meritate”, ha dichiarato Matteo su Instagram.



