Shazam, tutti pazzi per Coez

Conferma in vetta alla classifica dei brani più ricercati in Italia tramite Shazam, la popolare applicazione per il riconoscimento dei brani sconosciuti. Primo posto dove ritroviamo infatti questa settimana il rapper romano Coez, che chiude la sua trilogia amorosa cominciata con “La musica non c’è” e proseguita con “è sempre bello”, con “Come nelle canzoni”. Conferma anche in seconda posizione per il giovane dj francese Kungs, salito alla ribalta nel 2016 grazie al remix del singolo “This Girl”, e che oggi torna con “Lipstick”. Impennata fino al gradino più basso del podio per un altro lavoro venuto fuori dalle mani di un noto dj, in questo caso ACRAZE, vero nome Charlie Duncker, di Staten Island, che riprende la hit del 2006 della girl band Cherish “Do It to It”. Salgono al quarto posto i Pinguini Tattici Nucleari e la loro “Pastello bianco”, canzone contenuta in “Ahia!”, ultimo lavoro della band bergamasca. Quinta posizione dove troviamo Elton John e Dua Lipa, uniti per la prima volta in un duetto dal titolo “Cold Heart”, primo singolo che anticipa il nuovo album di Elton John e che vanta la produzione del dj di fama internazionale PNAU. Sesta posizione dove troviamo Mecna e CoCo, due dei più interessanti artisti della scena rap che hanno appena pubblicato “Bromance”, un disco ideato e realizzato a quattro mani; disco che è stato anticipato da “La più bella”, rivisitazione del cult anni ’90 di Raf “Sei la più bella del mondo”. Nuova entrata al settimo posto, si tratta di un altro lavoro di un altro dj di fama mondiale, il suo nome è Oliver Koletzki e la sua hit, firmata insieme a Jimmy Sax, si intitola “No Man No Cry”. Anche in ottava posizione troviamo una new entry, è un duetto tra due dei più giovani e promettenti talenti del pop italiano, Sangiovanni e Madame, che insieme hanno composto “Perso nel buio”. Precipita in nona posizione Farruko, portoricano, uno dei più importanti esponenti del reggaeton mondiale con “Pepas”, suo ultimo singolo. A chiudere la top ten ci pensa Ed Sheeran con “Overpass Graffiti”, nuovo singolo estratto dal suo ultimo album in studio dal titolo “=”.