Rinascere, Giancarlo Commare è Manuel Bortuzzo

Il film, tratto dall’omonimo libro dell’atleta, andrà in onda su Rai1

Dopo averlo amato (tanto tanto) in Skam Italia, nei panni di Edoardo Incanti, e in Maschile Singolare in quelli di Antonio, Giancarlo Commare tornerà prossimamente sullo schermo nel ruolo di Manuel Bortuzzo.

Rinascere, questo il titolo del film (le cui riprese sono appena terminate) che debutterà prossimamente su Rai1 sulla vita dell’atleta e tratta dall’omonimo libro del giovane nuotatore, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip. Nei panni del padre di Manuel, Franco, vedremo Alessio Boni.

La pellicola ripercorrerà la notte del 2 febbraio 2019 quando Manuel è stato colpito da una pallottola alla schiena perché scambiato per un’altra persona, mentre si trovava a Roma. Una gravissima aggressione che gli è costata una lesione midollare che lo ha costretto a vivere su una sedia a rotelle.

Diregiovani.it